Найбільша безпекова допомога: у Міноборони розповіли, яку зброю отримає Україна

У 2025 році безпекова допомога Україні стане найбільшою за час повномасштабного вторгнення. Україна отримає 100 000 дронів, броньовані машини, ППО тощо.

Рекордна допомога для України

Підбили підсумки 28-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що сьогоднішнє засідання стало черговим підтвердженням, що партнери залишаються надійними та рішучими в підтримці України.

Маємо значні результати – у 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни,

– повідомив Умєров.

Що саме отримає Україна

За підсумками зустрічі партнери оголосили про нові пакети допомоги та важливі кроки підтримки:

Велика Британія

Країна оголосила рекордну допомогу на постачання дронів — 350 мільйонів фунтів, що дозволить передати Україні 100 000 дронів у 2025 році. Загалом у 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 мільярда фунтів, з яких 247 мільйонів буде спрямовано на підготовку ЗСУ.

Німеччина

Країна схвалила новий пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро. До пакета входит фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні, передача систем ППО, зброї та боєприпасів.

Нідерланди

Партнери надають пакет допомоги вартістю 400 мільйонів євро. До нього входять протимінний корабель, катери та морські дрони.

Бельгія

Країна оголосила довгострокову ініціативу: щорічна допомога Україні в розмірі 1 мільярд євро до 2029 року та передача протимінного корабля.

Норвегія

Країна виділяє 700 мільйонів доларів на дрони та 50 мільйонів доларів до фонду NSATU Trust Fund.

Канада

Партнери надають 45 мільйонів доларів на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення, а також броньовані машини Coyote та Bison.

Швеція

Від країни отримаємо 440 мільйони євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.