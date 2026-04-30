Гроші "припадали пилом": Пентагон нарешті розблокував 400 мільйонів для України

Пентагон зрештою розблокував 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні, яку раніше ухвалив Конгрес. Це сталося після кількох тижнів тиску американських законодавців, які вимагали пояснення затримки.

Яку допомогу виділяє США?

Про виділення коштів повідомив міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у комітеті Палати представників у справах збройних сил, пише Kyiv Post.

Питання порушили законодавці під час обговорення бюджетного запиту Пентагону на 2027 фінансовий рік. Вони почали вимагали пояснень, чому 400 мільйонів допомоги для України, схвалені Конгресом, досі заблоковані.

Тоді Гегсет пояснив, що буцімто бюрократичні перепони нарешті вдалося здолати, а гроші вже виділили.

Кошти були розблоковані станом на вчора,

– наголосив Гегсет.

Важливо! Раніше Конгрес США затвердив оборонний бюджет країни на 2026 рік. У ньому серед іншого передбачалося 400 мільйонів доларів на військову допомогу Україні на цей рік, пише Reuters. Кошти виділяють у межах Ініціативи сприяння безпеці України. За цією ініціативою Україна має отримати також 400 мільйонів доларів і у 2027 році.

Чому законодавці США критикували Пентагон?

Розблокуванню допомоги для України передувала різка критика з боку сенатора-республіканця Мітча Макконнелла.

Він накинувся на Пентагон у своїй колонці для видання The Washington Post, звинувативши відомство в тому, що воно затримує виділення коштів Києву, які Конгрес вже давно схвалив за широкої підтримки.

Допомога Україні, яку ми ухвалили кілька місяців тому, зараз припадає пилом у Пентагоні,

– написав республіканець.

Він також звинуватив офіс Міністерства війни у тому, що він не зміг пояснити причини затримки, а законодавців нібито фактично просто ігнорували.

Макконнелл наголосив, що США підтримують Україну не з благодійності, бо ці кошти є "інвестицією в безпеку Америки". За словами сенатора, досвід української армії у сфері дронів та боротьби з безпілотниками стратегічно важливий і для США.

Пояснень у Пентагона щодо затримки допомоги для України вимагали не лише республіканці, а й демократи. Враховуючи те, що відповідний закон був підписаний ще кілька місяців тому.

Зауважте! Питання щодо України у законодавців виникли на тлі того, як вони почали аналізували витрати США на війну з Іраном. Згідно зі свідченнями Пентагону, вартість військових операцій там наразі становить близько 25 мільярдів доларів, переважно через витрати на боєприпаси, авіацію, морські операції та пошкоджене обладнання.

Що відомо про військову допомогу від США?

На початку квітня президент України Володимир Зеленський попереджав, що затяжне протистояння США та Ізраїлю з Іраном може вплинути на обсяги американської військової допомоги Києву. Він наголошував, що для захисту від російських балістичних атак Україна особливо потребує додаткових систем Patriot.

Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу зазначив, що ризик скорочення постачань ракет до Patriot з боку США є цілком імовірним. За його словами, у Вашингтоні вже обговорюють сценарій, за якого частину засобів протиповітряної оборони, призначених для України, можуть перекинути на Близький Схід через затяжний конфлікт з Іраном.

Водночас президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати, на його думку, роками витрачали сотні мільярдів доларів без відчутної користі для власних національних інтересів. Він також підкреслив, що нинішня адміністрація більше не має наміру передавати озброєння безкоштовно, натомість робить ставку на розширення виробництва боєприпасів.