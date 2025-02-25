Заявлені цифри щодо допомоги від США є суттєво вищими, ніж насправді, – дослідження

Дійсна вартість військової допомоги від Сполучених Штатів Україні значно менша, ніж офіційні цифри. Так у Вашингтоні кажуть про понад 60 мільярдів доларів.

Чому фактична та офіційна сума допомоги відрізняються

Однак фактична сума оцінюється у 18,3 мільярда доларів, пише 24 Канал з посиланням на дослідження Economists for Ukraine.

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Основною причиною розбіжностей є завищена оцінка старих запасів озброєнь США. Міноборони заявило, що передане обладнання становило суму у 31 мільярд доларів. Проте дослідники оцінили реальну вартість у 12,5 мільярдів доларів.

Що не так з запасами техніки? Зокрема значна частина техніки була списана. А її використання в бою обмежене, що ще більше знижує її вартість. Крім того, непряма передача обладнання через країни-союзники становить близько 20 мільярдів доларів оборонних інвестицій. Однак лише 340 мільйонів доларів з них безпосередньо дісталися Україні.

У дослідженні йдеться про те, що за три роки США надали Україні 50,9 мільярда доларів. 32,6 мільярда доларів з низ пішли на бюджетну підтримку:

зарплати;

пенсії;

інші витрати, що відшкодовуються через Світовий банк та USAID.

Зауважте! Керівництво організації Economists for Ukraine заявило, що публічні розповіді про допомогу Україні часто не враховують різницю між асигнуваннями та фактично наданою допомогою.

Які ще фактори вплинули на різницю у цифрах

Крім того, значна частина коштів йде на замовлення нових систем озброєнь у США. Однак нюанс полягає у тому, що постачання відбуваються з великими затримками.

З виділених 12,1 мільярда доларів на закупівлю нового обладнання, реальна вартість оцінюється у 5,5 мільярдів доларів.

Як надавалися кредити американської допомоги? До того ж частина американської допомоги надається як кредити та гарантії. Наприклад, США використали заморожені російські активи для надання кредитів Україні та Молдові на 25 мільярдів доларів. А кредит у розмірі 156 мільйонів доларів дозволив Україні придбати локомотиви американського виробництва та підтримати 800 робочих місць у Пенсильванії.

Яку ж допомогу надали США Україні насправді

У Economists for Ukraine зробили висновок, що фактична вартість допомоги США Україні становить 18,3 мільярда доларів. Водночас 32,6 мільярда доларів надали як бюджетну допомогу, здебільшого через механізми відшкодування витрат.

Тобто загальна вартість наданої допомоги за три роки склала 50,9 мільярда доларів або близько 17 мільярдів доларів на рік. А це відповідає лише 0,25% федерального бюджету США.

Автори звіту також звернули увагу на те, що Україна ретельно контролює всі надходження. Так завдяки електронній системі урядування можна відстежити кожну витрачену гривню.

Важливо! Проведені аудити не виявили зловживань у використанні міжнародної допомоги.