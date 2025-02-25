Почему фактическая и официальная сумма помощи отличаются

Однако фактическая сумма оценивается в 18,3 миллиарда долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на исследование Economists for Ukraine.

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Основной причиной разногласий являются завышенная оценка старых запасов вооружений США. Минобороны заявило, что переданное оборудование составляло сумму в 31 миллиард долларов. Однако исследователи оценили реальную стоимость в 12,5 миллиардов долларов.

Что не так с запасами техники? В частности значительная часть техники была списана. А ее использование в бою ограничено, что еще больше снижает ее стоимость. Кроме того, косвенная передача оборудования через страны-союзники составляет около 20 миллиардов долларов оборонных инвестиций. Однако лишь 340 миллионов долларов из них напрямую достались Украине.

В исследовании говорится о том, что за три года США предоставили Украине 50,9 миллиардов долларов. 32,6 миллиарда долларов из низ ушли на бюджетную поддержку:

зарплаты;

пенсии;

другие расходы, что возмещаются через Всемирный банк и USAID.

Заметьте! Руководство организации Economists for Ukraine заявило, что публичные рассказы о помощи Украине часто не учитывают разницу между ассигнованиями и фактически оказанной помощью.

Какие еще факторы повлияли на разницу в цифрах

Кроме того, значительная часть средств идет на заказ новых систем вооружений в США. Однако нюанс заключается в том, что поставки происходят с большими задержками.

Из выделенных 12,1 миллиарда долларов на закупку нового оборудования, реальная стоимость оценивается в 5,5 миллиардов долларов.

Как предоставлялись кредиты американской помощи? К тому же часть американской помощи предоставляется как кредиты и гарантии. Например, США использовали замороженные российские активы для предоставления кредитов Украине и Молдове на 25 миллиардов долларов. А кредит в размере 156 миллионов долларов позволил Украине приобрести локомотивы американского производства и поддержать 800 рабочих мест в Пенсильвании.

Какую же помощь оказали США Украине на самом деле

В Economists for Ukraine сделали вывод, что фактическая стоимость помощи США Украине составляет 18,3 миллиарда долларов. В то же время 32,6 миллиарда долларов предоставили как бюджетную помощь, основном через механизмы возмещения расходов.

То есть общая стоимость предоставленной помощи за три года составила 50,9 миллиардов долларов или около 17 миллиардов долларов в год. А это соответствует лишь 0,25% федерального бюджета США.

Авторы отчета также обратили внимание на то, что Украина тщательно контролирует все поступления. Так благодаря электронной системе управления можно отследить каждую потраченную гривну.

Важно! Проведенные аудиты не выявили злоупотреблений в использовании международной помощи.