Термінова підтримка: дві країни виділяють мільйони на ППО для України

Союзники виділяють термінову допомогу України на тлі активних російських атак. Велика Британія та Швеція нададуть додаткові кошти на зброю, зокрема протиповітряну оборону.

Скільки виділяє Велика Британія?

Лондон спрямує на ці потреби ще пів мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 682,1 мільйона доларів). Про це у четвер перед засіданням у штаб-квартирі НАТО розповів міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, пише "Європейська правда".

Сьогодні вдень я підтверджу, що Велика Британія надає додаткові пів мільярда фунтів стерлінгів на термінову протиповітряну оборону Україні,

– сказав він.

Гілі підкреслив, що Велика Британія бере участь у спільних проєктах Альянсу та підтримує Україну. Це, мовляв, свідчить про те, що Сполучене Королівство "є силою добра", яка допомагає збудувати нову угоду задля європейської безпеки у рамках НАТО.

Джон Гілі Міністр оборони Великої Британії Я пишаюся лідерством Великої Британії, я пишаюся відданістю Великої Британії нашим союзникам. Ми підтримаємо вас, ми захистимо вас, ми боротимемося з вами в цю нову еру загроз і жорсткої сили.

Яку допомогу обіцяє Швеція?

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон теж виступив перед журналістами перед зустріччю в НАТО й анонсував нову військову підтримку для України.

Його країна планує виділити вже третій пакет допомоги у рамках ініціативи PURL (Пріоритетного списку потреб України), передає Укрінформ.

Проєкт важливий для того, щоб закуповувати оборонні матеріали у американців, які ми можемо швидко надіслати українцям, особливо коли йдеться про засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, які ми насправді не виробляємо в Європі,

– наголосив міністр.

Йонсон додав, що з нетерпінням очікує сьогоднішнього засідання у рамках Ради Україна-НАТО, проте розмір грошової допомоги не назвав.

Важливо! Сьогодні у брюссельській штаб-квартирі НАТО збираються міністри оборони країн Альянсу. Паралельно заплановані ще дві важливі події – засідання Ради Україна – НАТО та нарада Контактної групи з оборонної підтримки України. Роботу останньої спільно координують Велика Британія та Німеччина.

Хто ще підтримує Україну через PURL?