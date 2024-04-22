Зростання глобальних військових витрат у 2023 році: скільки світ витрачає на війни

Багато країн збільшують свій оборонний бюджет, через загострення військових конфліктів. Зокрема і, внаслідок, війни Росії проти України.

Скільки світ витратив на війну у 2023 році

Загальні військові витрати у всьому світі торік зросли на 6,8%, у порівнянні з 2022 роком. У 2023 році цей показник перевищив 2,4 трильйона доларів.

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Таке зростання було найбільшим з 2009 року. При цьому, витрати на військову галузь значно підвищили у 5 географічних регіонах. Найбільше у:

Європі;

Азії;

Близькому Сході;

Океанії.

Як змінилась ситуація в Україні

Україна посіла 8 місце за видатками на військовий сектор торік. У 2023 році ці витрати зросли на 51%, загалом вони сягнули – 64,8 мільярда доларів.

А от за співвідношенням військових видатків до ВВП Україна посіла перше місце (37% ВВП припало на 58% витрат). Значна допомога від партнерів, сприяла посиленню українського оборонного сектору. Торік Україна отримала зовнішнє фінансування у сумі 35 мільярдів доларів, з них 25,4 мільярда – від США.

За 2023 рік військові витрати Росії зросли на 24%, вони сягнули – 109 мільярди доларів. Це значення, на 57% більше ніж під час анексії Криму.