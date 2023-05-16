Строковики, курсанти й інструктори: кому можуть підвищити зарплату
Джерело:Економічна правда
У Раді хочуть переглянути зарплати військовим. Для цього напрацьовується новий законопроєкт. Відтак, він повинен торкнутися питання щодо грошового забезпечення строковиків, курсантів, інструкторів та тих, у чиїх підрозділах не проводили індексацію.
Кому можуть підвищити зарплати
У Раді працюють над підвищенням зарплат для військових. Про це розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань бюджету Володимир Цабаль.
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У переліку критичних питань, які у найшвидші терміни повинні вирішити депутати, є:
- Забезпечення строковиків та курсантів, які отримують мінімальні кошти від держави.
- Забезпечення інструкторів від яких залежить чимало.
Фактично від яких залежить дуже багато, але оскільки вони на папері, а не на передовій, відповідно, вони доплату не одержують. Ні 30, ні 50, ні відповідно 100 тисяч,
– каже Володимир Цабаль.
- Збільшення заробітних плат у підрозділах, у яких не проводилась індексація.
Як знайти кошти для цього
Варіантів для того, щоб збільшити зарплати військовим, не багато. Це можна зробити збільшивши доходи від певних податків, або ж завдяки домовленостям із партнерами.
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В залежності від того, скільки вдасться знайти коштів, тобто знайти внутрішні резерви шляхом збільшення доходів від певних податків, чи коштом того, що ми зможемо, можливо, домовитись з нашими партнерами, що вони там частково нам зможуть дозволити збільшити борг… Вже в залежності від того, скільки коштів буде знайдено, таке має бути рішення,
– каже Цабаль.
Крім того, нардеп додав, що він є прихильником суттєвого збільшення доплат військовим. Втім це має відбуватися за градацією. Тобто щоб не вийшло так, що в нас однакові доплати в тилу і на передовій.
Баталії навколо доплат
- Нагадуємо, що у лютому українським військовим скасували доплати у розмірі 30 тисяч гривень. Однак вже у березні була створена петиція, що оскаржувала це рішення влади.
- Відтак 10 квітня депутати підтримали проєкт про повернення доплат. Але і тут не склалося. Згодом була внесена постанова, що блокує повернення на невизначений термін.
- Навіть очільники силового блоку, а це Резніков, Залужний та Малюк були за те, щоб розгляд законопроєкту був відкладений.