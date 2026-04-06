Продовження дії військового збору після війни на 3 роки: що вирішив профільний комітет Ради

В Україні можуть прийняти законопроєкт про продовження військового збору після війни на 3 роки. Відповідне рішення уже погодив профільний комітет ВРУ, незабаром законопроєкт розглянуть у самій Раді.

Що відомо про законопроєкт про дію військового збору після війни?

Про те, які зміни передбачає документ для українського законодавства, повідомив Ярослав Железняк.

Так, нардеп заявив, що комітет Верховної Ради з питань податкової політики підтримав зоконопроєкт про те, щоб продовжити дію війського збору після завершення війни. Йдеться про термін у 3 роки.

За словами політика, оновлення вплине на Бюджетний кодекс. Туди потрібно буде вносити зміни. Зокрема у планах створити окремий фонд, куди збиратимуть усі гроші від військового збору.

Зауважте! Надходження зі збору будуть використовувати за цільовим призначенням – на потреби армії.

Рішення підтримати 16 членів комітету, ще 3 утрималися. За більшістю голосів законопроєкт рекомендували парламенту ухвалити за основу та в цілому.

Сподіваюсь наступне скликання зробить те, що це не змогли – зменшить оподаткування зарплат,

– додав Железняк.

Зокрема він написав, що найближчими днями законопроєкт розглядатимуть в сесійній залі.

Що ще відомо про податкові зміни?

Напередодні в інтерв'ю Українському радіо Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, розповів, що від ухвалення змін залежатиме українська співпраця з МВФ.

Іншими словами від того, чи ухвалять депутати рішення про продовження військового збору після війни, залежить, чи отримає Україна фінансову допомогу.

У нас однозначно немає іншої альтернативи, ніж ухвалити зазначені акти. Ми безперечно їх трошки підрихтуємо, бо навіть сьогодні були певні технічні зауваження і по суті, які ми обов'язково врахуємо, але те, що вони потрібні країні – абсолютний факт,

– пояснив Гетманцев.

Водночас в межах вимог МВФ потрібно було прийняти так званий "податок на OLX". Ставлення до збору, як зазначає політик, є доволі позитивним і має підтримку бізнесу.

Сюди ж належать оновлення щодо оподаткування міжнародних посилок та законопроєкт про запровадження ПДВ для ФОПів.

