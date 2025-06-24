Військовий збір: сума надходжень майже у чотири рази перевищила попередній рік
- З січня по травень 2025 року надходження військового збору склали понад 61,6 мільярда гривень, що майже в чотири рази більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
- ФОПи, наймані працівники, військовослужбовці та працівники різних служб сплачують податки від 1% до 10% від доходу або заробітної плати залежно від категорії.
З січня по травень 2025 року платники податків сплатили понад 61,6 мільярда гривень військового збору до бюджету. Це майже в чотири рази (на 45,2 мільярда гривень) більше за надходження за аналогічний період минулого року.
Сплата військового збору у 2025 році
За січень-травень 2024 року сплатили 16,4 мільярда гривень, пише 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.
Читайте також Податкова вперше в році не виконала план із ПДВ – мінус 1,5 мільярда гривень
Причини зростання:
- підвищення з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5 %;
- свідома позиція платників, які своєчасно сплачують податки.
Найбільше сплатили:
- Київ – 20,1 мільярда гривень,
- Дніпропетровська область – 7,1 мільярда гривень,
- Львівська область – 4,7 мільярда гривень,
- Харківська область – 3,9 мільярда гривень.
Українцям зокрема нагадали, що всі категорії платників податків мають сплачувати військовий збір. Наприклад ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10 % від мінімальної заплати, встановленої на 1 січня звітного року.
Платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1 % від отриманого доходу щоквартально,
– додали у ДПС.
Підприємці на загальній системі оподаткування мають сплачувати 5 % від чистого річного оподатковуваного доходу. Водночас з найманих працівників стягується 5 % від нарахованої заробітної плати.
Важливо! Військовослужбовці та працівники ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України – 1,5 % з доходу грошового забезпечення, нагород тощо.