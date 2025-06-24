Військовий збір: сума надходжень майже у чотири рази перевищила попередній рік

З січня по травень 2025 року платники податків сплатили понад 61,6 мільярда гривень військового збору до бюджету. Це майже в чотири рази (на 45,2 мільярда гривень) більше за надходження за аналогічний період минулого року.

Сплата військового збору у 2025 році За січень-травень 2024 року сплатили 16,4 мільярда гривень, пише 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу. Читайте також Податкова вперше в році не виконала план із ПДВ – мінус 1,5 мільярда гривень Причини зростання: підвищення з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5 %; свідома позиція платників, які своєчасно сплачують податки. Найбільше сплатили: Київ – 20,1 мільярда гривень,

Дніпропетровська область – 7,1 мільярда гривень,

Львівська область – 4,7 мільярда гривень,

Харківська область – 3,9 мільярда гривень. Українцям зокрема нагадали, що всі категорії платників податків мають сплачувати військовий збір. Наприклад ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10 % від мінімальної заплати, встановленої на 1 січня звітного року. Платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1 % від отриманого доходу щоквартально,

– додали у ДПС. Підприємці на загальній системі оподаткування мають сплачувати 5 % від чистого річного оподатковуваного доходу. Водночас з найманих працівників стягується 5 % від нарахованої заробітної плати. Важливо! Військовослужбовці та працівники ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України – 1,5 % з доходу грошового забезпечення, нагород тощо.