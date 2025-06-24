Укр Рус
Економіка Новини економіки Військовий збір: сума надходжень майже у чотири рази перевищила попередній рік
24 червня, 12:28
2

Військовий збір: сума надходжень майже у чотири рази перевищила попередній рік

Валерія Моргун
Основні тези
  • З січня по травень 2025 року надходження військового збору склали понад 61,6 мільярда гривень, що майже в чотири рази більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
  • ФОПи, наймані працівники, військовослужбовці та працівники різних служб сплачують податки від 1% до 10% від доходу або заробітної плати залежно від категорії.

З січня по травень 2025 року платники податків сплатили понад 61,6 мільярда гривень військового збору до бюджету. Це майже в чотири рази (на 45,2 мільярда гривень) більше за надходження за аналогічний період минулого року.

Сплата військового збору у 2025 році

За січень-травень 2024 року сплатили 16,4 мільярда гривень, пише 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

Читайте також Податкова вперше в році не виконала план із ПДВ – мінус 1,5 мільярда гривень 

Причини зростання:

  1. підвищення з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5 %;
  2. свідома позиція платників, які своєчасно сплачують податки.

Найбільше сплатили: 

  • Київ – 20,1 мільярда гривень,
  • Дніпропетровська область – 7,1 мільярда гривень,
  • Львівська область – 4,7 мільярда гривень,
  • Харківська область – 3,9 мільярда гривень.

Українцям зокрема нагадали, що всі категорії платників податків мають сплачувати військовий збір. Наприклад ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10 % від мінімальної заплати, встановленої на 1 січня звітного року.

Платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1 % від отриманого доходу щоквартально,
– додали у ДПС.

Підприємці на загальній системі оподаткування мають сплачувати 5 % від чистого річного оподатковуваного доходу.  Водночас з найманих працівників стягується 5 % від нарахованої заробітної плати.

Важливо! Військовослужбовці та працівники ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України – 1,5 % з доходу грошового забезпечення, нагород тощо.