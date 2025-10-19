Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації, – Зеленський
- Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації.
- Зеленський підкреслив, що Україна може допомогти енергонезалежності Європи, відмовившись від російських енергоресурсів.
Зеленський заявив, що Україна зробила США певні пропозиції щодо інфраструктури стосовно газу, атомної генерації, і деяких інших проєктів. Він підкреслив, що Україна може допомогти енергонезалежності Європи
На його думку, Європа має відмовитися від усіх російських енергоресурсів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.
Яку співпрацю запропонувала Україна США?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна надала США певні пропозиції співпраці.
Ми зробили свої пропозиції Америці і щодо інфраструктури стосовно газу, і щодо атомної генерації, і щодо деяких інших проєктів. Ми працюємо над деталями,
– зазначив він.
Він також додав, що в Україні є необхідна інфраструктура і потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європи.
Що Зеленський думає про зміну риторики Трампа щодо Tomahawk?
Трамп став стриманіше говорити про надання Україні ракет Tomahawk після розмови з Путіним.
Зеленський заявив, що не знає, чи розмова Трампа з Путіним вплинула на його позицію щодо Tomahawk.