Аби українці не зосталися без води: низку об'єктів готують на випадок пошкоджень

Вода в Україні перетворюється на один із найдефіцитніших ресурсів. Через війну зруйновано ключові гідроспоруди, забруднено водойми і порушено природний баланс.

Що передбачають плани стійкості?

Тож наразі об'єкти водної інфраструктури готують до автономної роботи у разі пошкоджень. Про це розповіла заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ірина Овчаренко, передають Новини.LIVE.

Посадовиця виступила під час брифінгу "Дорожча за золото: вода як стратегічний ресурс України на шляху до ЄС" у середу, 4 березня. Наразі в Україні готують плани стійкості.

Овчаренко уточнила, що йдеться не про меліоративні системи, а про об'єкти критичної водної інфраструктури, зокрема великі канали державного значення.

Уже до 5 березня буде сформовано список резервного обладнання, як-от генераторів і приладів живлення, а також перелік заходів, щоб у разі пошкоджень об'єкти могли працювати автономно протягом певного часу.

Ба більше, розглядається переведення помпових станцій у сфері управління Держводагентства в режим автономного енергозабезпечення з власною генерацією.

Важливо! Також Україна має виконати вимоги щодо управління водними ресурсами (Рамкова водна директива), що стає одним із найскладніших викликів на шляху до ЄС.

Чи може Росія залишити Україну без води?