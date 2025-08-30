Москва вперше почала витрачати на повномасштабне вторгнення в Україну половину зібраних доходів бюджету. Це означає, що кожний другий рубль у федеральному бюджеті Росії пішов на фінансування армії та закупівлю зброї.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Що відомо про воєнні витрати Кремля?

У першому кварталі 2025 року частка воєнних витрат у доходах бюджету становила 50,1%, у другому – 48,2%. У ЦПД підкреслили, що вперше з початку вторгнення в Україну кожен другий рубль, що надійшов до федерального бюджету Росії, пішов на фінансування армії та закупівлю зброї.

Згідно з підрахунками, тільки за перше півріччя 2025 року Кремль витратив на армію понад 8,4 трильйона рублів (приблизно 105 мільярдів доларів) – на 31% більше, ніж торік, і втричі більше, ніж у 2022 році,

– розповіли в центрі.

Водночас витрати значно перевищують доходи: у січні – червні у бюджет зібрано 17,6 трильйона рублів (приблизно 220 мільярдів доларів), а витрачено 21,3 трильйона (близько 226 мільярдів доларів).

Фахівці підсумували, що нарощування воєнних витрат призводить до виснаження бюджету, зростання дефіциту та скорочення фінансування соціальних потреб. Кремль фактично ставить війну вище за економічну стабільність і добробут власних громадян.

