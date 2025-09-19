Росіян закликали готуватися до того, що федеральний бюджет залишатиметься мілітаризованим ще довгі роки. Річ у тім, що Росії потрібно буде відновлювати запаси й інфраструктуру та займатися переозброєнням.

До чого закликають готуватися росіян?

Таку заяву зробив Голова наглядової ради Московської біржі Сергій Швецов, передає 24 Канал з посиланням на російські медіа.

У нас є проблема – це бюджет. Бюджет – військовий, як його назвав Дмитро Анатолійович. І він залишатиметься таким ще 5-8 років, тому що, що роблять після завершення війни? Готуються до наступної війни,

– заявив Швецов.

Він додав, що йдеться про нормальне явище:

відновлення запасів; нове озброєння; відбудова інфраструктури, яка так чи інакше зруйнована.

Важливо! Швецов наголосив: говорити, "ну ще рік потерпимо, потім буде мир і бюджет повернеться у 2021 рік", – це ілюзія, адже бюджет не повернеться.

Хто перший назвав російський бюджет на 2026 рік військовим? Як зазначають ЗМІ, цього тижня заступник голови Радбезу та колишній президент Росії Дмитро Медведєв назвав бюджет на 2026 рік, що перебуває на фінальній стадії підготовки, військовим. Зокрема з початку війни витрати Росії на оборону досягли максимуму з часів Холодної війни й становлять третину видатків федерального бюджету на 2025 рік.

Ба більше, як підкреслюють російські медіа, Кремль зробив військову промисловість головним рушієм російської економіки на тлі скорочення виробництва в цивільних секторах. Сукупні витрати на оборону та національну безпеку сягають щонайменше 17 трильйонів рублів, або 8% ВВП.

Уряду дедалі важче зводити кінці з кінцями в умовах зростання витрат через війну в Україні та падіння доходів на тлі низьких цін на нафту, міцного рубля й уповільнення економіки,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Влада готується до чергової бюджетної консолідації – скорочення видатків і мобілізації доходів, зокрема обговорюючи підвищення ставки ПДВ для поповнення виснаженої за роки "спецоперації" скарбниці.

Як планують "рятуватися" у Росії? У Росії максимально намагаються захистити бюджет країни від санкцій, про що пише Reuters. Тому російській Мінфін прагне знизити граничну ціну на нафту. Тобто надприбутки мають перераховувати до резервного фонду. Таким чином його наповнення стане стабільним. Зміни набудуть чинності з 2026 року.

Що відомо про бюджет Росії на 2026 рік?