27 січня 2025, 15:47
Як призупинення невійськової допомоги від США вплине на соцсферу України
Основні тези
- США призупинили невійськову допомогу для України, але українська соцсфера поки не відчула змін.
- Фінансування деяких проєктів продовжується за рахунок Американського агентства з міжнародного розвитку (USAID).
США призупинили невійськову допомогу для України. Поки що українська соцсфера не відчула ці зміни.
Що відбувається у соцсфері України
Міністерка Оксана Жолнович зауважила, що Україна отримує допомогу з інших джерел, повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.
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У нас велика кількість домовленостей з партнерами з Європи, з Великої Британії, Світовим банком, де системно надається допомога. Ну, і це зупинення не стосується великих проєктів, які заходять у бюджет, воно стосується підтримки громадського сектору.
Жолнович уточнила, що фінансування деяких проєктів відбувається коштом Американського агентства з міжнародного розвитку (USAID). Через те, що відомство має багато партнерів, ситуація не критична.
Нагадаємо! Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID) отримало наказ призупинити фінансування всіх проєктів в Україні на 90 днів. Це пов'язано з розпорядженням Держдепартаменту США.