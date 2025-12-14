Субсидію заберуть через "тисячу Зеленського": правда це чи міф

Багато українців хвилюються, що отримана "тисяча Зеленського" може позбавити їх субсидії. Громадянам пояснили, як перевіряють доходи та що дійсно може вплинути на розмір допомоги на комунальні послуги

Чи заберуть субсидію через зимову тисячу?

Отримання "тисячі Зеленського" не впливає на субсидію та не зменшує її розмір. Попри хвилювання серед громадян, фахівці Пенсійного фонду України пояснюють, що виплата не враховується у сукупний дохід домогосподарства при розрахунку допомоги на комунальні послуги, пише 24 Канал.

Цікаво Укрпошта змінила умови використання "тисячі Зеленського": що нового пропонує компанія

Житлова субсидія визначається на підставі середньомісячного доходу, до якого зазвичай включають зарплату, пенсію, соціальні виплати, допомогу по безробіттю, стипендії (крім соціальної для дітей-сиріт), грошові перекази з-за кордону, дивіденди та доходи від оренди чи продажу майна.

Проте, відповідно до постанови Кабміну №1433 від 5 листопада 2025 року, виплати у межах програми "Зимова підтримка" не враховуються для розрахунку доходу.

Тому отримання тисячі гривень не позбавить субсидії, а також не змінить її розмір.

До якого числа можна податися на "тисячу Зеленського"?

Подати заявку на отримання "тисячі Зеленського" можна до 24 грудня 2025 року. Цей строк визначено урядовою постановою в межах програми "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову грошову допомогу для певних категорій громадян.

Заявку можна оформити онлайн через портал державних послуг "Дія" або звернувшись до органів соціального захисту за місцем проживання. Важливо враховувати, що подання заявки до кінцевого терміну є обов’язковим для отримання виплати: після 24 грудня подати документи буде неможливо.

Що можна придбати на"тисячу Зеленського"?