Чи відчуває вже економіка США ефект від мит Трампа

Ситуація із запровадженням мит адміністрацією Дональда Трампа продовжує загострюватися. Від наслідків таких рішень можуть постраждати не лише країни ЄС, Канада, Китай і Мексика, а й самі американські споживачі.

Що відбувається з інфляцією в США

У лютому річна інфляція в США знизилася до 2,8% після 3% у січні та 2,9% у грудні, передає 24 Канал із посиланням на Reuters. При цьому, місячна інфляція зросла на 0,2% проти 0,5% у січні, при цьому цільовий рівень інфляції Центробанку США становить 2%.

Читайте також: Трамп погрожує ввести 200% мита для американських компаній, що працюють в Ірландії

Утім, уповільнення інфляції може бути тимчасовим, оскільки в агентстві прогнозують зростання цін на більшість товарів у наступні місяці через жорстку митну політику США щодо імпорту.

Майбутній сплеск інфляції в США підтверджує індекс споживчих настроїв, який у лютому досяг найнижчого рівня за вісім місяців. Водночас індекс інфляційних очікувань піднявся до найвищого показника за останні 36 місяців.

Які мита вже підвищив Трамп