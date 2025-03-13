Що відбувається з інфляцією в США
У лютому річна інфляція в США знизилася до 2,8% після 3% у січні та 2,9% у грудні, передає 24 Канал із посиланням на Reuters. При цьому, місячна інфляція зросла на 0,2% проти 0,5% у січні, при цьому цільовий рівень інфляції Центробанку США становить 2%.
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Утім, уповільнення інфляції може бути тимчасовим, оскільки в агентстві прогнозують зростання цін на більшість товарів у наступні місяці через жорстку митну політику США щодо імпорту.
Майбутній сплеск інфляції в США підтверджує індекс споживчих настроїв, який у лютому досяг найнижчого рівня за вісім місяців. Водночас індекс інфляційних очікувань піднявся до найвищого показника за останні 36 місяців.
Які мита вже підвищив Трамп
- З березня адміністрація Дональда Трампа посилила тарифну політику, збільшивши мита на китайські товари до 20%, а на канадський та мексиканський імпорт – до 25% (частина з цих мит була згодом скасована).
- Також були введені нові мита на сталь та алюміній, що призвело до запровадження відповідних мит з боку Євросоюзу.