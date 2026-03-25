Нова допомога для ВПО: інформація для жителів однієї з областей
- Карітас Полтава надає фінансову допомогу ВПО для оплати комуналки на опалювальний період у рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні".
- Отримати допомогу можуть ВПО з 2025 року, які відповідають певним критеріям.
Карітас Полтава оголосила про впровадження допомоги для ВПО. Ця підтримка надається не перший рік. Вона стала можлива, завдяки сприянню США.
Що відомо про нову допомогу від Карітасу?
Ця допомога надається в рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні", повідомляє Карітас Полтава.
Розпочалась саме реєстрація на надання фінансової допомоги на оплату комуналки на опалювальний період. Ця підтримка призначається на домогосподарство.
Право на таку допомогу мають ВПО, що перемістилися у період з 2025 року, а також підпадають під один з критеріїв вразливості. Зараз до них належать:
- люди старше 60 років;
- особи, що мають інвалідність I чи II групи, інвалідність з дитинства;
- вагітна жінка;
- годуюча матір з дитиною до 3 років;
- опікун неповнолітніх дітей або ж – недієздатних людей;
- самотня матір або батько;
- багатодітна родина, де 3 або більше неповнолітніх дітей;
- людина з важким захворюванням.
Зверніть увагу! Під важким захворюванням мається на увазі те, що обмежує фізичні або психічні можливості людини. І, до того ж вимагає дороговартісного лікування, за яке не може заплатити родина.
Як отримати таку допомогу?
Щоб отримати таку допомогу, потрібно зібрати пакет документів:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- довідка про статус ВПО від 2025 року;
- номер рахунку IBAN;
- документ, що є підтвердженням критеріїв вразливості;
- довідка про пічне опалення або комунальні послуги;
- а також – довідка про дохід.
Зверніть увагу! Телефон для довідок: 380 50 346 46 93.
Звернутися до цієї організації можна через ЦНСП. Точна адреса: Полтавська область, СМТ Чорнухи, вулиця Центральна 28.
Зауважимо, Карітас надає допомогу у різних містах України. Точну інформацію, щодо вашого населеного пункту можна знайти на офіційному сайті організації.
Які нюанси, щодо цієї допомоги потрібно знати?
Є громадяни, що підпадають під вказані критерії, але не мають право на таку допомогу. Йдеться про осіб, де дохід в родині більш як – 8 422 гривні на особу. Або ж на таку підтримку не може розраховувати домогосподарство, яке отримувало аналогічну допомогу від інших організацій.
Як довідка про доходи, можуть бути подані різного роду документи. Наприклад, зразків ОК-5 та ОК-7. Чи довідка або заява від ФОП з декларацією про доходи.