Вторинні тарифи США для країн, що купують російську нафту, б'ють по Росії. Однак Кремль всіляко намагається запобігти зменшенню доходів до бюджету від експорту енергоресурсів.

Як вторинні тарифи тиснуть на Росію?

Москві навіть доводиться продавати нафту нижче за ринкову ціну, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зниження цін грає на руку Індії.

За даними Bloomberg. індійські державні НПЗ 18-19 серпня почали більше купувати нафти з Росії.

Торговий представник Росії в Індії Євген Грива заявив, що Індія отримала 5% знижку на російську нафту, тому Кремль очікує, що обсяг закупівель збережеться на нинішньому рівні.

Як дізналися ЗМІ Росія збільшила знижку за барель марки Dated Brent, з 1 долара у липні до 2,50 долара у серпні. Це, вочевидь, має стати стимулом для індійських компаній купувати нафту з Росії, попри нові тарифи США.

Китайські компанії також не прогавили нагоду скористатися вигідними умовами для закупівлі російської нафти.

Коли індійські державні компанії скоротили закупівлю нафти з Росії через погрози Трампа щодо вторинних тарифів, китайські НПЗ, навпаки, активізувалися.

Аналітичні дані показують, що у серпні Китай постачав 75 000 барелів марки Urals на добу, тоді як середній показник закупівель з початку 2025 року складав лише 40 000 барелів.

Таким чином, Росія може зазнати додаткових втрат через вторинні тарифи США, якщо Кремль не зможе переконати країни купувати більше нафти, щоб компенсувати різницю між знижками та ринковою ціною.

Вторинні санкції, ймовірно, й надалі посилюватимуть тиск на російську економіку, підриваючи її нафтові доходи, які є критично важливими для фінансування Кремлем війни проти України,

– вважають в ISW.

Як вторинні тарифи впливають на торгівлю нафтою?