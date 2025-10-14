Вугільна промисловість у Росії перебуває в найглибшій кризі за останні десятиліття. Це позначається на економіці країни, а також має вплив на ведення війни в Україні.

Як вугільна криза в Росії впливає на війну в Україні?

Криза в російській вугільній галузі впливає на війну в Україні. Ефект можуть мати дестабілізація залізничної логістики та економічні проблеми у частині міст РФ. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Андрій Закревський.

Вугільна галузь надає роботу понад 140 тисячам людей у Росії, проте через кризу тривають скорочення. За перше півріччя 2025 року, за інформацією консалтингової компанії NEFT Research, звільнили близько 19 тисяч працівників.

На думку експерта Андрія Закревського, економічний занепад у мономістах Росії, де домінує вугільна галузь, може призвести до переорієнтації людей у пошуках роботи на воєнну сферу.

Андрій Закревський заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України

Близько 50 мономіст в Росії цю зиму не переживуть, і якраз вугільних мономіст. Тобто проблеми там не тільки в великих містах на кшталт Кемерово, але і в невеличких шахтоуправліннях. Це проблема. Ці люди, не знаючи, що робити, куди ітимуть? Вони підуть на війну.

Водночас експерт виокремлює й позитивний ефект від вугільної кризи на воєнну ситуацію в Україні. Від цієї галузі промисловості залежить завантаженість російських залізниць, особливо на Далекому Сході.

Один із позитивних впливів на війну в Україні – це те, що через вугілля логістика стала нестабільною на Далекому Сході та в Сибіру. Я не знаю, що вони робитимуть далі з фінансуванням російської залізниці. Окрім загибелі мономіст, гине ще й доставка до промислових підприємств, які були утаємничені в Уральських горах,

– говорить Андрій Закревський.

Зауважимо! За перші сім місяців 2025 року вугільний сектор промисловості РФ подвоїв свої збитки в порівнянні з 2024 роком. Йдеться про 2,8 мільярда доларів.

Що спричинило вугільну кризу в Росії?

За даними Financial Times, 13 % від загальної кількості вугільних підприємств в Росії припинили роботу. Під загрозою закриття опинилися ще 53 компанії.

Експерт Андрій Закревський вважає, що до трьох ключових причин кризи російської вугільної промисловості належать:

надмірна орієнтація на Китай;

зосередженість на газу й нафті;

нестача міжособистісних зв’язків серед вугільних підприємців з Кремлем.

Росіяни розраховували на попит з боку Китаю, проте він останніми роками знижується. Експерт зауважує, що він продовжить падати й надалі з огляду на програму зеленого переходу країни від викопного палива до відновлюваних джерел енергії. Тож важливість для Китаю мають насамперед власні видобувники вугілля та їхнє завантаження.

Другою причиною вугільної кризи в Росії Андрій Закревський називає прорахунки при розробці енергетичної стратегії РФ.

Трьома "головами" орла Російської Федерації були вугілля, нафта й газ. Так от останні двоє перемогли вугільну промисловість. Багато вугільних котелень не модернізували й почали відверто різати на брухт. Зараз надлишки вугілля могли б слугувати для заміщення втрат по нафті й газу. Але замість цього стагнують мономіста й окремі населені пункти, які займалися видобутком вугілля,

– говорить експерт.

Останньою причиною кризи Андрій Закревський вважає нестачу міжособистісних зв’язків між верхівкою вугільної галузі та керівництвом Кремля.

Якщо газ втратив 100 мільярдів кубічних метрів, як мінімум, на експорті до Євросоюзу, він зараз буде йти на котельні всередині країни. Те ж саме стосується й нафти. Щойно ми починаємо притискати, мазутні котельні теж починають працювати. Але вугільникам, мабуть, не вистачило ресурсу. А насправді ж просто забракло зв’язків із Кремлем. Якщо нафтовики й газовики давно всі друзі, то ці хлопці були за Уралом і вчасно не влилися до родини пана Путіна,

– каже експерт.

Що відбувається з російською економікою?

За перше півріччя 2025 року темпи економічного зростання РФ сповільнилися в 11 разів. У кризі перебувають майже всі сектори промисловості.