У Києві вимикають вуличне освітлення: скільки це заощадить і які ризики для пішоходів

Через надзвичайний стан в енергетиці в Україні впроваджують додаткові заходи з економії електроенергії. Уряд доручив місцевій владі скоротити споживання, зокрема шляхом обмеження освітлення вулиць та фасадів будівель, а також реклами.

Скільки електроенергії можна заощадити на освітленні вулиць та реклами?

Обмеження вуличного та рекламного освітлення дозволить зекономити кілька відсотків від загального споживання. Водночас воно потенційно може спричинити аварійні ситуації на вулицях. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли експерти з енергетики Володимир Омельченко та Геннадій Рябцев.

Дивіться також У Києві не буде графіків для будинків з електроопаленням: що з багатоповерхівками без тепла

Для подолання гострої фази надзвичайної ситуації в енергетиці в Україні впроваджують заходи для економії електроенергії. Для цього Уряд доручив владі Києва та всім обласним військовим адміністраціям країни скоротити споживання шляхом обмежень:

зовнішнього освітлення будівель і територій;

підсвітки реклами;

надлишкового вуличного освітлення.

Зміни починають діяти в кожній області України. Влада має вимикати надлишкове вуличне освітлення, а бізнес – припинити підсвітлювати вивіски, вітрини та рекламні щити.

За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у Києві вуличне освітлення знизиться до 20%, а в місцях, де це технічно неможливо, вмикатимуть 50% ліхтарів.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Можливо, вдасться зекономити декілька відсотків від загального споживання Києва. Це теж добре, це, мабуть, теж правильно, але чи вплине це критично на цю ситуацію, чи розв'яже всі проблеми? Я думаю, ні.

На думку експерта Геннадія Рябцева, через економію на освітлюванні може зрости аварійність на вулицях.

Геннадій Рябцев Експерт у сфері енергетики, кандидат технічних наук, професор Економія на освітленні – це 3% максимум, що можна витиснути з цієї економії. На мій погляд, це робити недоцільно, тим більше зараз, коли кучугури, коли обмежена видимість на автошляхах, і спокійні вулиці можуть за відсутності освітлення перетворитися на потенційно аварійні.

Зауважте! За даними патрульної поліції, відключення світла впливають на кількість ДТП в Україні. Про це свідчить статистика останніх місяців 2025 року.

Як зросла аварійність на вулицях під час відключень світла?

Як пише "Укрінформ" з посиланням на слова першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, аналіз наймасштабнішого періоду відключень світла з 15 жовтня до кінця 2025 року показав, що за цей час кількість ДТП на 6% перевищила показник 2024 року.

Щодо травмованих у цих ДТП, то їх майже на 7,5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Тобто ми фіксуємо, що відключення світла впливають напряму на кількість ДТП, особливо за участю пішоходів,

– сказав Олексій Білошицький.

Для продовження регулювання руху на дорогах під час відключень частину світлофорів на критичних перехрестях під'єднали до альтернативних мереж живлення.

Крім того, патрульні регулюють 550 критичних перехресть на території України в ручному режимі.

Яка ситуація зі світлом в Україні?