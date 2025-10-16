Економіка Білорусі слабшає на очах: як погіршився прогноз щодо ВВП
- Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання ВВП Білорусі на 2025 та 2026 роки до 2,1% та 1,4% відповідно, що гірше за попередні оцінки.
- Президент Лукашенко визнав проблеми у традиційних галузях економіки, зазначивши необхідність пошуку нових ринків збуту для білоруської продукції.
Під впливом Росії слабшає також і економіка Білорусі. Орім проблем у промисловості, спостерігають також проблеми в торгівлі.
Що буде з ВВП Білорусі?
Економіка Білорусі 2025 року може додати на 2,1%, а 2026-го – на 1,4%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міжнародний валютний фонд.
Дивіться також Зеленський отримав таємні дані від розвідки: експерти оцінили загрозу з Білорусі
У попередньому прогнозі зростання прогнозувалося на рівні 2,8% та 2% відповідно. Таким чином очікування щодо економіки Білорусі погіршилися.
До цього Світовий банк ще більше знизив прогноз щодо білоруської економіки – він очікує, що ВВП країни 2025-го зросте на 1,9%, а 2026-го – на 1,3%. Ця оцінка нижча за червневу – тоді очікувалося, що ВВП збільшиться на 2,2% і 1,2% відповідно.
Що Лукашенко каже про стан економіки?
Президент Білорусі Лукашенко розповів, що цього року завершується реалізація шостої п'ятирічної програми, повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруське ЗМІ "Дзеркало".
За його словами, з одного боку є очевидний результат: стабільно зростають реальна зарплата, загальні доходи населення, двічі цього року вдалося підняти пенсії. Проте в економіки все ж є проблеми.
З іншого боку, є поточний спад у низці традиційних галузей. Три із п'яти найважливіших параметрів прогнозу на цей рік не виконуються (поки що). Валовий внутрішній продукт збільшився менш як на 2% за 8 місяців,
– розповів Лукашенко.
Раніше чиновники озвучили проблеми, які є в економіці – від стрибка цін до труднощів зі збутом білоруських товарів у Росії. Олександр Лукашенко 8 вересня заявив, що найбільша проблема сьогодні для Білорусі – знайти нові ринки збуту для вітчизняної продукції, яку не вдається реалізувати "через певні, об'єктивні причини" в Росії.
Які економічні проблеми присутні в Білорусі?
За останні п’ять років близько 5% населення Білорусі виїхало за кордон, що призвело до втрати 4–4,6 мільярдів доларів щорічно. Дефіцит кадрів та міграція, особливо у віці до 44 років, значно вплинув на ІТ-сектор і демографічну ситуацію в Білорусі.
Регіони Білорусі страждають через скорочення промисловості. За перші вісім місяців 2025 року промислове виробництво в Білорусі скоротилося на 0,8%, з найбільшими втратами у Вітебській (4,2%) та Гомельській (2,7%) областях. Білоруська промисловість зазнає труднощів через скорочення попиту на російському ринку, закриття польського кордону та обмеження експорту до ЄС.