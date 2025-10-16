Экономика Беларуси слабеет на глазах: как ухудшился прогноз по ВВП
- Международный валютный фонд снизил прогноз роста ВВП Беларуси на 2025 и 2026 годы до 2,1% и 1,4% соответственно, что хуже предыдущих оценок.
- Президент Лукашенко признал проблемы в традиционных отраслях экономики, отметив необходимость поиска новых рынков сбыта для белорусской продукции.
Под влиянием России ослабевает также и экономика Беларуси. Кроме проблем в промышленности, наблюдаются также проблемы в торговле.
Что будет с ВВП Беларуси?
Экономика Беларуси в 2025 году может прибавить на 2,1%, а в 2026-м – на 1,4%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Международный валютный фонд.
В предыдущем прогнозе рост прогнозировался на уровне 2,8% и 2% соответственно. Таким образом ожидания по экономике Беларуси ухудшились.
До этого Всемирный банк еще больше снизил прогноз по белорусской экономике – он ожидает, что ВВП страны в 2025-м вырастет на 1,9%, а 2026-го – на 1,3%. Эта оценка ниже июньской – тогда ожидалось, что ВВП увеличится на 2,2% и 1,2% соответственно.
Что Лукашенко говорит о состоянии экономики?
Президент Беларуси Лукашенко рассказал, что в этом году завершается реализация шестой пятилетней программы, сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусское СМИ "Зеркало".
По его словам, с одной стороны есть очевидный результат: стабильно растут реальная зарплата, общие доходы населения, дважды в этом году удалось поднять пенсии. Однако у экономики все же есть проблемы.
С другой стороны, есть текущий спад в ряде традиционных отраслей. Три из пяти важнейших параметров прогноза на этот год не выполняются (пока). Валовой внутренний продукт увеличился менее чем на 2% за 8 месяцев,
– рассказал Лукашенко.
Ранее чиновники озвучили проблемы, которые есть в экономике – от скачка цен до трудностей со сбытом белорусских товаров в России. Александр Лукашенко 8 сентября заявил, что самая большая проблема сегодня для Беларуси – найти новые рынки сбыта для отечественной продукции, которую не удается реализовать "в силу определенных, объективных причин" в России.
Какие экономические проблемы присутствуют в Беларуси?
За последние пять лет около 5% населения Беларуси выехало за границу, что привело к потере 4–4,6 миллиардов долларов ежегодно. Дефицит кадров и миграция, особенно в возрасте до 44 лет, значительно повлиял на ИТ-сектор и демографическую ситуацию в Беларуси.
Регионы Беларуси страдают из-за сокращения промышленности. За первые восемь месяцев 2025 года промышленное производство в Беларуси сократилось на 0,8%, с наибольшими потерями в Витебской (4,2%) и Гомельской (2,7%) областях. Белорусская промышленность испытывает трудности из-за сокращения спроса на российском рынке, закрытия польской границы и ограничения экспорта в ЕС.