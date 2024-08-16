Китай хоче встановити обмеження на експорт металу, що використовується в боєприпасах

Увагу урядовців Китаю привернув метал стибій. Інші назви цієї сировини – антимон, сурма. Саме такий метал використовується для виготовлення боєприпасів.

Що відомо про нові обмеження

Експортні обмеження для цього металу почнуть діяти з 15 вересня. На думку видання Bloomberg таке рішення пов'язане з бажанням Китаю посилити контроль над глобальними постачаннями критичних матеріалів.

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Дані ЄС вказують на те, що, починаючи з 2023 року саме Китай забезпечує 56% світових запасів стибію. Станом на зараз, КНР є найбільшим у світі постачальником більш як 30 важливих мінералів.

Протягом багатьох років Китай розширював свій влив. Зараз США та країни Заходу займаються налагодженням альтернативних постачань.

Останнім часом сурма сильно подорожчала. Попри те, що Китай досі є лідером з виробництва цього металу, його видобуток значно впав. Через цей дефіцит і відбулося зростання цін

Вартість сурми цьогоріч зросла на майже 100% – 23 150 доларів за тонну.