Росіянам ставатиме все гірше: яке рішення ухвалив російський уряд

Російський уряд продовжує тиснути на росіян, що критикують владу. Новим рішенням Кремль хоче обмежити тих громадян, які виїхали за кордон.

Яке рішення планує ухвалити Кремль

Як повідомляють російські ЗМІ, уряд Росії підтримав законопроєкт, дозволяючий арештовувати майно росіян, що перебувають за кордоном та критикують російську владу.

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Зауважте! У травні Держдума Росії схвалила цей документ у першому читанні. Остаточно ухвалити це рішення мають до завершення весняної сесії, тобто – 3 серпня.

Причинами для конфіскації названо:

дискредитація російського війська;

поширення матеріалів, що вважаються екстремістськими;

порушення правил діяльності для особи, яку визнано іноагентом;

пропаганда та демонстрація символіки, яка визнана нацистською;

заклик до порушення територіальної цілісності Росії;

утотожнення нацистської Німеччини та СРСР;

розпалювання ворожнечі;

зловживання "свободою масової інформації".

Депутат "Єдиної Росії" Айрат Фаррахов зауважив, що згодом цей перелік може бути розширено. Що саме планують конфісковувати:

нерухомість;

банківські рахунки;

фінансові активи.

Зверніть увагу! Арешт з майна буде знято лише після того, як особа сплатить штраф за порушення.