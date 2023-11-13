Зміни у ПДФО: Садовий пояснив, як йде розподіл коштів на військові та цивільні потреби

Львів скерував 32 мільйона гривень на потреби війська. Частина коштів була перерахована військовим частинам для закриття їхніх запитів. Інша – на закупівлю спеціальної техніки, дронів, акумуляторів та іншого, що потребують військові.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він наголосив, що наразі дуже багато звернень від військових підрозділів.

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"Минулого тижня було більше 40 мільйонів гривень, цього разу 32 – тобто кожного тижня ми відправляємо таку допомогу. Звернення йдуть від багатьох підрозділів. На сьогодні тільки львів'ян 30 тисяч на передовій. Це наш обов'язок", – сказав Андрій Садовий.

Розподіл коштів у Львові

За словами Андрія Садового, у Львові припинили великі будівництва за бюджетні кошти. Натомість влада шукає позабюджетні надходження для вирішення господарських питань.

Немає сьогодні іншого пріоритету. Ситуація на фронті складана. Все, що може бути використане для війська, треба зробити і допомогти,

– відзначив очільник міста.

Так, цього року Львів планував отримати 1,8 мільярдів військового ПДФО. Але ця сума буде менша згідно з рішенням Верховної Ради України.

Нагадаємо, ВРУ прийняла законопроєкт про вилучення частини ПДФО з місцевих бюджетів. Зокрема, мовиться про податки, які сплачували військові. Ці кошти підуть на закупівлю військового обладнання, зокрема дронів.

Натомість Андрій Садовий зазначив, що попри очікування, місто у 2023 році планує витратити 2 мільярди на армію. Тобто ця сума є більша.

"Ми більше витрачаємо, ніж отримуємо військове ПДФО. Думаю, що кожна громада має так робити. Бо що ще є важливіше. Для військових ми купуємо обладнання, техніку, плюс фінансуємо грошима, щоб вони могли докупляти напряму. Наприклад, зброю. За бюджетні кошти ми не маємо права купити зброю", – пояснив Садовий.

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