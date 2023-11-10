Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка, членкиня фінансового комітету Верховної Ради Галина Васильченко. Вона сподівається, що фінансово спроможні громади продовжать допомагати своїм військовим частинам, попри рішення забрати в них частину коштів.

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В чому полягає колізія з військовим ПДФО

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – це ключове надходження до бюджетів територіальних громад. Ця політика була започаткована реформою децентралізації, яка вважається однією з найуспішніших в сучасній українській історії.

Відповідно до цієї реформи 2015 року, 64% з податків фізичних осіб зараховуються в місцеві бюджети, тоді як решта 36% надходять в обласний та державний бюджети. Завдяки цьому українські громади отримали можливість витрачати більше коштів на свій розвиток, наслідком чого стало покращення умов життя для багатьох українців.

З початком повномасштабного вторгнення й зростання чисельності українського війська держава почала витрачати значно більше коштів на зарплати нашим захисникам. Відповідно до цього 64% податків з їхніх зарплат залишалися в громадах, у яких розташовані військові частини, на які відбувається переказ коштів.

Галина Васильченко щодо рішення про переведення "військового" ПДФО в держбюджет: дивіться відео

Через це доходи окремих громад суттєво зросли; водночас для малих та прифронтових громад гроші з податків на зарплатні військових стали вкрай важливими, коли з початком вторгнення українська економіка "просіла". Однак станом на сьогодні Україна відчуває суттєвий дефіцит бюджетних коштів через зниження фінансової підтримки від США та зусиль Угорщини щодо блокування фінансової допомоги ЄС.

Через це уряд України прийняв рішення про те, щоб "забрати" ПДФО від зарплат військових для підтримки Сил оборони. Це рішення викликало низку дискусій, однак зрештою було визнане парламентарями як необхідність воєнного часу.

Як громади витрачали отримані кошти Протягом 2023 року вийшла низка розслідувань, присвячена витратам місцевих коштів. Серед найрезонансніших – закупівля київською РДА барабанів для "психологічного заспокоєння в укриттях" та витрата 1,3 мільярда гривень на будівництво дорожньої розв'язки в Києві. Подібні історії обурювали значну частину українців, через що навіть періодично проходили акції під гаслами до місцевої влади: "Гроші – на армію!" Не в останню чергу враховуючи цей політичний запит, а також підозри в неефективному розпорядженні коштів, уряд і прийняв рішення про переспрямування податків із зарплат військових. "Насправді, диму без вогню не буває. Це питання (про неефективність витрат ПДФО громадами – 24 Канал) обурювало і громадян, і державну владу. Нецільове використання коштів громадами часто не відповідало викликам воєнного часу, адже Україні критично не вистачає коштів на оборону нашої держави", – зазначила нардепка. Водночас за оцінками Асоціації міст України, громади направляли близько 45% своїх надходжень від військового ПДФО саме на підтримку військових. Однак ця підтримка була не рівномірною: хтось переказував навіть більше коштів, а хтось – використовував набуті гроші вкрай неефективно.

Подробиці прийнятого закону

Відтепер усі гроші з "військового" ПДФО надходитимуть до державного бюджету й розподілятимуться в такий спосіб:

10% надходитиме безпосередньо у військові частини, в яких служать наші захисники;

45% отримає служба Держспецзв'язку, яка закупатиме на ці кошти виключно дрони;

45% будуть переспрямовані на Міністерство стратегічної промисловості, яке законтрактує на них боєприпаси та бронетехніку.

"Важливо зазначити, що в законі враховано й потреби громад. Для фінансово спроможних громад збережеться реверсна дотація, а для тих громад, яким не вистачатиме коштів на нагальні потреби, Мінфін здійснюватиме субвенції. Це необхідно для того, щоб громади продовжували допомагати своїм військовим, адже для їхньої допомоги існує менше бюрократичних перешкод", – наголосила Васильченко.

Зверніть увагу! Законопроєкт про переспрямування військового ПДФО до держбюджету спершу не був прийнятий у Верховній Раді з першої спроби. Низка депутатів, зокрема і Галина Васильченко, пропонували переспрямовувати не всі 64% місцевих доходів, а лише половину від них. Однак цю пропозицію не підтримали.

Розрахунки, якими керувались в питанні ПДФО