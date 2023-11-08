Російський бюджет на війну перевищує український

Мінфін розповів, що нині частка військових видатків становить понад 50% від загального бюджету і близько 21% від ВВП на 2024 рік. Всі доходи держбюджету та внутрішні запозичення також передаються на забезпечення війська. Проте в сегменті оподаткування і внутрішніх запозичень країна вже дійшла межі.

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У 2024 році Україна потребує фінансової допомоги від міжнародних партнерів у розмірі 41 мільярд доларів. Непокрита потреба становить – 29 мільярдів доларів.

Зверніть увагу! Росія виділила на війну у 2024 році 115 мільярдів доларів, тобто у 2,5 раза більше ніж Україна.

Марченко зазначив, що без підтримки інших країн і, окремо США, державі довелося б суттєво зменшити видатки на невійськові потреби.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Ми сподіваємось, що адміністрація США зможе знайти рішення для її збереження. Війна все ще триває, і для успіху нам потрібна допомога…. Вдячний Європейській Комісії за пропозицію започаткувати Ukraine Facility на 2024 – 2027 роки на суму 50 мільярдів євро. Ми очікуємо, що у найближчі місяці цей механізм буде запущено.

Також він наголосив, що підтримка України нині вигідна міжнародним партнерам, бо захищає інші країни від російської агресії.

Причина того, що відбувається на Близькому Сході також у недостатній реакції міжнародної спільноти на війну РФ проти України. Якби нам надали достатньо допомоги, щоб перемогти у 2022 році, ми могли б уникнути цієї ситуації на Близькому Сході,

– додав міністр.

У Росії зросла інфляція

Через зростання споживчих цін на продукти харчування та пальне у Росії зросла інфляція до 6% у вересні 2023 року проти 5,3% в серпні 2023 року.

Центральний банк Росії (ЦБР) у відповідь підвищив базову процентну ставку на 2 відсоткові пункти до 15%, що є найбільшою ставкою з травня 2022 року. Ймовірно це збільшить витрати на фінансування Росії на війну в Україні.

Через зростання попиту, яке частково сталося через значне збільшення витрат на оборону, а також постійний тиск на ринку праці, стан російської економіки може ще більше просісти. Це може забезпечити у 2024 році інфляцію в Росії вище цільового рівня в 4%,

– йдеться у звіті.

У Міноборони припустили, що ЦБР зберігатиме високі процентні ставки до 2024 року, це має збільшити вартість запозичень для російських споживачів і також вплинути на витрати російського уряду на обслуговування боргу.