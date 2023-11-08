Российский бюджет на войну превышает украинский

Минфин рассказал, что в настоящее время доля военных расходов составляет более 50% общего бюджета и около 21% от ВВП на 2024 год. Все доходы госбюджета и внутренние заимствования также передаются в обеспечение войска. Однако в сегменте налогообложения и внутренних заимствований страна уже дошла до предела.

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В 2024 году Украина нуждается в финансовой помощи от международных партнеров в размере 41 миллиарда долларов. Непокрытая потребность составляет 29 миллиардов долларов.

Обратите внимание! Россия выделила на войну в 2024 году 115 миллиардов долларов, то есть в 2,5 раза больше, чем Украина.

Марченко отметил, что без поддержки других стран и, отдельно США, государству пришлось бы существенно снизить расходы на невоенные нужды.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Мы надеемся, что администрация США сможет найти решение для ее сохранения. Война все еще продолжается, и для успеха нам нужна помощь. Благодарен Европейской Комиссии за предложение положить начало Ukraine Facility на 2024 – 2027 годы на сумму 50 миллиардов евро. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы этот механизм будет запущен.

Также он подчеркнул, что поддержка Украины сейчас выгодна международным партнерам, потому что защищает другие страны от российской агрессии.

Причина происходящего на Ближнем Востоке также в недостаточной реакции международного сообщества на войну РФ против Украины. Если бы нам оказали достаточно помощи, чтобы победить в 2022 году, мы могли бы избежать этой ситуации на Ближнем Востоке,

– добавил министр.

В России выросла инфляция

Из-за роста потребительских цен на продукты питания и горючее в России росла инфляция до 6% в сентябре 2023 года против 5,3% в августе 2023г.

Центральный банк России (ЦБР) в ответ повысил базовую процентную ставку на 2 процентных пункта до 15%, что является самой большой ставкой с мая 2022 года. Вероятно, это увеличит расходы на финансирование России на войну в Украине.

Из-за роста спроса, который частично произошел из-за значительного увеличения расходов на оборону, а также постоянного давления на рынке труда, состояние российской экономики может еще больше просесть. Это может обеспечить в 2024 году инфляцию в России выше целевого уровня в 4%,

– говорится в отчете.

В Минобороны предположили, что ЦБР будет сохранять высокие процентные ставки до 2024 года, что должно увеличить стоимость заимствований для российских потребителей и также повлиять на расходы российского правительства на обслуживание долга.