Ухвалено рішення про встановлення на всіх громадських будівлях сонячних панелей

Енергетика України зазнала суттєвих пошкоджень через постійні атаки росіян. Нині енергетики не тільки займаються відновленням української енергосистеми, а і шукають альтернативні джерела енергії.

Що відомо про це рішення

На всіх громадських будівлях на території України мають встановити сонячні панелі із системами зберігання енергії. Реалізація цього рішення має завершитися до кінця наступного року.

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Світлана Гринчук Заступник міністра енергетики України Ухвалено рішення про обов'язковість встановлення сонячних панелей із системами зберігання енергії до кінця наступного року на всіх громадських будівлях.

Гринчук уточнює, що це рішення сприятиме підвищенню енергонезалежності України. Ідеться і про підтримку об'єктів критичної інфраструктури, а також українців.