Ухвалено рішення про встановлення на всіх громадських будівлях сонячних панелей
12 серпня 2024, 13:15Читать новость на русском
Джерело:Міненерго
Енергетика України зазнала суттєвих пошкоджень через постійні атаки росіян. Нині енергетики не тільки займаються відновленням української енергосистеми, а і шукають альтернативні джерела енергії.
Що відомо про це рішення
На всіх громадських будівлях на території України мають встановити сонячні панелі із системами зберігання енергії. Реалізація цього рішення має завершитися до кінця наступного року.
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Ухвалено рішення про обов'язковість встановлення сонячних панелей із системами зберігання енергії до кінця наступного року на всіх громадських будівлях.
Гринчук уточнює, що це рішення сприятиме підвищенню енергонезалежності України. Ідеться і про підтримку об'єктів критичної інфраструктури, а також українців.Нагадаємо! Сьогодні енергосистема України відновлюється. Щоб українська енергетична інфраструктура була стійка до атак росіян, її потрібно повністю перебудувати. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький назвав вартість такого будівництва.