Мільярдні збитки та закриття заводів: чим загрожують Україні американські мита

США планують повернути мита на певний український товар, що може завдати серйозного удару по вітчизняному експорту. За попередніми даними, такі обмеження коштуватимуть Україні близько мільярда гривень щороку.

Через які мита Трампа Україна втрачатиме кошти

Торгова політика, ініційована президентом США Дональдом Трампом, із запровадженням 25% мита на імпортну сталь та алюміній, може завдати серйозного удару по "Запоріжсталі", передає 24 Канал із посиланням на The Independent.

Читайте також Трамп анонсував впровадження нових мит: про що попередив ЄС президент США

Президент США заявив, що нові тарифи покращать конкуренцію для американських компаній. Однак в Україні це викликало шок, адже сталеливарна галузь і так переживає кризу.

Частка сталеливарної промисловості у валовому внутрішньому продукті України скоротилася майже вдвічі після того, як російські війська увійшли в країну, а експорт сталі зараз значно нижчий за довоєнний рівень,

– підкреслює видання.

Асоціація української сталі зазначила, що запровадження імпортних мит у США з 12 березня може призвести до втрат у 2,4 мільярда гривень для промисловості та зменшення податкових надходжень до бюджету на 1 мільярд гривень щороку.

За останні 5 років металургійні підприємства України сплатили 190 мільярдів гривень податків. У 2024 році їх частка в бюджеті склала 1,6%, причому 61% цієї суми припав на Метінвест. Однак зростання тарифів може призвести до закриття підприємств і втрат для бюджету.