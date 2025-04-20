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Економіка Соцвиплати Інвалідність внаслідок війни: хто має право та як оформити статус
20 квітня, 14:40
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Інвалідність внаслідок війни: хто має право та як оформити статус

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Статус особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати військовослужбовці і цивільні, які постраждали від збройного конфлікту, зокрема через поранення, травми або участь в АТО.
  • Подати заяву на отримання статусу можна особисто або онлайн через "Дія", надавши необхідні документи, такі як медичний висновок і довідка про несудимість.

Міністерство юстиції надало роз’яснення щодо порядку отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. У повідомленні йдеться про категорії осіб, які мають на це право, та перелік необхідних документів для оформлення.

Хто може отримати статус особи з інвалідністю в наслідок війни

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати як військовослужбовці, так і цивільні особи, які постраждали від збройного конфлікту, передає 24 Канал із посиланням на Урядовий портал.

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А саме претендувати на статус особи з інвалідністю внаслідок війни можуть ті, хто отримав поранення, травми, контузії, каліцтва або захворювання внаслідок бойових дій, проходження служби, участі в АТО чи операціях із забезпечення безпеки, перебування в зонах бойових дій, виконання робіт з розмінування або участі в протестах з 21 листопада 2013 до 21 лютого 2014 року.

Як подати заяву на отримання статусу

Подати заяву на отримання статусу можна особисто: у підрозділі з питань ветеранської політики або в ЦНАПі. Альтернативно це можна зробити онлайн: через портал або застосунок "Дія", а також через Реєстр адміністративних послуг.

Щоб подати заяву, необхідно підготувати такі документи:

  • документ, що підтверджує повноваження представника (якщо звернення здійснює він);
  • копію довідки ВПО (за наявності);
  • довідку про несудимість, оформлену в "Дії" не пізніше ніж за 5 днів до подання;
  • медичний висновок-виписку з рішення експертної команди або довідку МСЕК;
  • фотокартку заявника;
  • документи, що підтверджують участь у бойових діях, АТО, заходах із нацбезпеки, розмінуванні тощо.

У якому випадку можуть відмовити у статусі особи з інвалідністю

Відмова може бути надана, якщо відсутні необхідні документи, подано неправдиву інформацію або виявлено підроблені документи, є обвинувальний вирок суду за умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин, скоєний під час участі в бойових діях, або якщо інвалідність не пов'язана з участю в зазначених заходах.