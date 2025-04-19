Статус дитини війни в Україні: як оформити його у 2025 році
- Статус дитини війни в Україні надається дітям, які постраждали від бойових дій, з правом на безкоштовне харчування в освітніх закладах.
- Для отримання статусу потрібно подати документи до органів опіки та піклування, рішення ухвалюється протягом місяця.
Українці можуть отримати у нинішніх реаліях статус дитини війни. Однак такий статус поки не надає особливих привілеїв та додаткової допомоги дитині. Єдине, що можуть отримати дітки з таким статусом – це безкоштовне харчування у закладах освіти.
Кому можуть надати статус дитини війни
Діти, які постраждали внаслідок бойових дій, мають право на соціальний захист, що регулюється постановою КМУ № 268, передає 24 Канал.
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Право на статус можуть отримати такі діти:
- які не досягли 18 років на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну,
- в результаті поранення, контузії або каліцтва,
- які страждали від психологічного, фізичного або сексуального насильства,
- викрадені або незаконно вивезені за межі України, незаконно утримувалися, зокрема в полоні.
Зверніть увагу! До списку документів, які знадобляться для оформлення статусу дитини війни, входить свідоцтво про народження, паспорт заявника, якщо заяву подає родич дитини, документ, який підтверджує спорідненість з постраждалою дитиною, довідка про взяття дитини на облік як ВПО тощо.
Що треба зробити, аби оформити статус
- Перш за все, потрібно звернутися за місцем реєстрації чи фактичного проживання в органи опіки та піклування, куди потрібно занести усі необхідні документи.
- Надані документи та заяву розглядатиме комісія з питань захисту прав дитини.
- Протягом місяця з дати реєстрації заяви буде ухвалене рішення щодо присвоєння статусу дитини війни.
Важливо! Наразі невідомо, чи можна подавати заявку на отримання статусу дитини війни та необхідні документи онлайн.