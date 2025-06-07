Держава дає 500 гривень на комуналку: хто та як їх може отримати

В одному з регіонів запровадили спеціальну грошову допомогу для оплати комунальних послуг, яка призначена для певної групи мешканців. Хто та як може отримати гроші на комуналку від держави, читайте далі.

Хто зможе отримати гроші на оплату комунальних послуг

Для частини дніпрян запровадили щомісячну грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент соціальної політики.

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Йдеться про адресну підтримку, яку перераховують безпосередньо на рахунки комунальних підприємств. А сума допомоги залежить від сезону:

500 гривень на місяць – з квітня по жовтень;

700 гривень – у холодний період, з листопада по березень.

Кому призначать допомогу на комуналку

Фінансову підтримку призначають окремим категоріям осіб з інвалідністю:

родинам, у яких виховуються діти з інвалідністю;

людям з інвалідністю І групи (зокрема, з порушеннями зору, психічними захворюваннями, хворобами опорно-рухового апарату чи інвалідністю з дитинства);

особам з інвалідністю ІІ групи, якщо ця інвалідність встановлена з дитинства.