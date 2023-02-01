Відшкодування за комунальні: хто може отримати 50% на оплату

У Пенсійному фонді України розповіли про те, що деякі категорії українців мають право на відшкодування комуналки. Мова йде про повернення 50% за управління багатоквартирним будинком, постачання і розподілу природного газу, електрики та інше.

Кому та на що дають компенсацію

У ПФУ пояснили, що на відшкодування за комуналку мають право рідні загиблих захисників України. Надають їх без урахування середньомісячного доходу на такі послуги:

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квартплата;

постачання і розподілу природного газу;

постачання і розподілу електрики;

теплопостачання і постачання гарячої води, централізованого водопостачання і централізованого водовідведення;

вивезення побутових відходів;

придбання твердого палива і скрапленого газу.

Сума компенсації: як вираховують

Крім того,за абонентське обслуговування за індивідуальними договорами, також індивідуальні договори з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем, витрати на управління багатоквартирним будинком (будинки з ОСББ, житловим кооперативом) та витрати на комунпослуги в таких будівлях.

До суми відшкодування за комунальні послуги враховують площу — це 21 квадратних метрів на кожну особу, яка проживає в будинку і має право на пільгу. Додатково враховують 10,5 квадратних метрів на родину.

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якщо вдова захисника непрацездатна й проживає в сім’ї, що складається тільки з непрацездатних осіб, 50% суми відшкодування за газ та опалення надають на подвійну площу.

Тобто мова йде про 42 квадратних метри на особу та додатково 21 квадратний метр на родину.

Як економити на опаленні

Кухню можна опалювати плитою, а спальню – грілками,

Замініть вікна у квартирі, а також вхідні двері,

Якщо коштів на це немає, не забувайте про вставки із плівки,

Батареї, які розташовані у нішах, облаштуйте фольговою ізоляцією, тобто помістіть алюф між стіною та батареєю. Це заощадить до 20% тепла, і, відповідно, зменшить платіжки,

Тримайте відкритими батареї: відсуньте меблі, підніміть штори, зніміть декоративні панелі,

Терморегулятор – "прикрутить" нагрівання батарей.

Як зменшити платіжку за опалення / Інфографіка 24 Каналу