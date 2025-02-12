Як учасникам бойових дій отримати житло від держави

Серед громадян, які можуть отримати житло, ставши на квартирний облік, є учасники бойових дій, ветерани та сім'ї загиблих військових. Для цього потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування за місцем проживанням, або ж за місцем роботи. Втім для того, щоб отримати квартиру чи будинок доведеться зачекати.

Куди звертатися військовим по житло

Учасники бойових дій мають право стати на квартирний облік за місцем проживання, або за місцем роботи, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

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Житло можна отримати протягом 2-х років після взяття на квартирний облік за рішенням виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, якщо на нього виділено фінансування.

Для цього потрібно звернутися до виконавчого комітету місцевої ради, через сервісні центри ЦНАПу, до адміністрації підприємства, установи, організації чи органу або іншого громадського об'єднання (організації) за місцем роботи громадян тощо.

Зверніть увагу! Право на отримання житла, крім УБД, мають особи з інвалідністю внаслідок війни I та II групи, ВПО, які є УБД, або особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, члени сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок участі у бойових діях на території інших держав, Революції Гідності та члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника та Захисниці України.

Що потрібно мати з документів

Для тих, хто має намір стати на квартирний облік, потрібно підготувати неохідні папери, а саме:

заяву про взяття на квартирний облік (підписується членами сім'ї, які разом проживають);

довідку з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію місця проживання;

копію посвідчення УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого), або члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України.

копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

у разі наявності членів сім'ї – довідки про те, чи перебувають вони на квартирному обліку за місцем роботи.

Важливо! Причиною відмови щодо взяття на квартирний облік може стати неповний пакет документів, відсутність потреби в поліпшенні умов тощо.