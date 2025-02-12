Куда обращаться военным за жильем

Участники боевых действий имеют право стать на квартирный учет по месту жительства, или по месту работы, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

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Жилье можно получить в течение 2-х лет после постановки на квартирный учет по решению исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, если на него выделено финансирование.

Для этого нужно обратиться в исполнительный комитет местного совета, через сервисные центры ЦНАП, в администрацию предприятия, учреждения, организации или органа или иного общественного объединения (организации) по месту работы граждан и тому подобное.

Обратите внимание! Право на получение жилья, кроме УБД, имеют лица с инвалидностью вследствие войны I и II группы, ВПО, которые являются УБД, или лицами с инвалидностью вследствие войны III группы, члены семьи лица, погибшего (пропавшего без вести), умершего в результате участия в боевых действиях на территории других государств, Революции Достоинства и члены семьи погибшего (умершего) Защитника и Защитницы Украины.

Что нужно иметь из документов

Для тех, кто намерен стать на квартирный учет, нужно подготовить неоходимые бумаги, а именно:

заявление о постановке на квартирный учет (подписывается членами семьи, которые вместе проживают);

справку с места жительства о составе семьи и регистрации места жительства;

копию удостоверения УБД, лица с инвалидностью вследствие войны, члена семьи погибшего (умершего), или члена семьи погибшего (умершего) Защитника и Защитницы Украины.

копии паспорта и справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

при наличии членов семьи – справки о том, находятся ли они на квартирном учете по месту работы.

Важно! Причиной отказа о постановке на квартирный учет может стать неполный пакет документов, отсутствие потребности в улучшении условий и тому подобное.