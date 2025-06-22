Пільги для захисників: як УБД платити менше за комуналку

Захисники України, як діючі військові, так і ветерани, можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Як їх правильно оформити у 2025 році, читайте далі.

Які діють пільги на комуналку для УБД

Захисники України мають право на пільги для оплати житлово-комунальних послуг. Ці пільги поширюються на різні види послуг, включно з опаленням, водопостачанням, електроенергією та вивезенням сміття, розповідає 24 Канал.

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Втім, відсоток знижки для таких осіб дещо відрізняється:

учасники бойових дій отримують 75% знижки на комунальні послуги в межах встановлених норм;

учасники війни мають право на 50% знижки;

особи з інвалідністю внаслідок війни користуються 100% пільгами;

члени сімей загиблих отримують 50% знижки.

На які комунальні послуги діє УБД

Пільги на комунальні послуги для учасників бойових дій включають:

Управління багатоквартирним будинком;

Постачання та розподіл природного газу;

Електропостачання;

Постачання гарячої води та теплової енергії для опалення;

Централізоване водопостачання і водовідведення;

Вивезення сміття;

Придбання твердого палива та скрапленого газу.

Важливо! Оформити пільги можна, звернувшись до Пенсійного фонду особисто, поштою або через сервісні центри ПФУ. Заяви приймають також у виконавчих органах місцевої влади, військових адміністраціях та ЦНАПах.