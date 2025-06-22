Пільги для захисників: як УБД платити менше за комуналку
- Захисники України мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, які можуть включати знижки від 50% до 100% залежно від статусу.
- Пільги можна оформити через Пенсійний фонд, місцеві органи влади або військові адміністрації.
Захисники України, як діючі військові, так і ветерани, можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Як їх правильно оформити у 2025 році, читайте далі.
Які діють пільги на комуналку для УБД
Захисники України мають право на пільги для оплати житлово-комунальних послуг. Ці пільги поширюються на різні види послуг, включно з опаленням, водопостачанням, електроенергією та вивезенням сміття, розповідає 24 Канал.
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Втім, відсоток знижки для таких осіб дещо відрізняється:
- учасники бойових дій отримують 75% знижки на комунальні послуги в межах встановлених норм;
- учасники війни мають право на 50% знижки;
- особи з інвалідністю внаслідок війни користуються 100% пільгами;
- члени сімей загиблих отримують 50% знижки.
На які комунальні послуги діє УБД
Пільги на комунальні послуги для учасників бойових дій включають:
- Управління багатоквартирним будинком;
- Постачання та розподіл природного газу;
- Електропостачання;
- Постачання гарячої води та теплової енергії для опалення;
- Централізоване водопостачання і водовідведення;
- Вивезення сміття;
- Придбання твердого палива та скрапленого газу.
Важливо! Оформити пільги можна, звернувшись до Пенсійного фонду особисто, поштою або через сервісні центри ПФУ. Заяви приймають також у виконавчих органах місцевої влади, військових адміністраціях та ЦНАПах.