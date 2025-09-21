Українці, які мешкають за кордоном, ризикують втратити пенсійні виплати, якщо не дотримуються певних правил. Що варто звернути увагу, щоб зберегти право на пенсію, читайте далі.

Як зберегти українську пенсію за кордоном?

Ключова вимога для тих, хто живе за кордоном або на тимчасово окупованих територіях це щорічна фізична ідентифікація до 31 грудня. Без неї пенсійні виплати можуть бути призупинені, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Цікаво Українці не побачать зростання пенсій до кінця року: чи планує уряд переглянути виплати

Пройти ідентифікацію можна двома способами: через вебпортал ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису або через відеоконференцію з представником фонду.

Зверніть увагу! Наявність пенсійного договору між Україною та країною перебування не впливає на нарахування. Річ у тім, що ці пенсійні виплати здійснює Україна.

Як оформити українську пенсію в іншій країні?

Українці, які досягли пенсійного віку за кордоном, можуть подати заяву на пенсію дистанційно враховуючи наступні вимоги вказані на сайті ПФУ:

Авторизуватися на вебпорталі ПФУ через КЕП. Перейти до розділу "Про пенсійне забезпечення". Обрати послугу "Заява про призначення пенсії". Заповнити форму та прикріпити скан-копії необхідних документів.

Цікаво! Пенсію можна отримувати на рахунок у будь-якому українському банку або міжнародним поштовим переказом через Укрпошту.

Що відомо про пенсійні виплати в Україні: коротко про головне