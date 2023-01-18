У Дії можна перевірити свою майбутню пенсію: як це зробити

Для того, щоб дізнатися розмір своєї пенсії потрібно скористатися своїм кабінетом в Дії. Там можна переглянути скільки ви заробили та скільки вже нараховано пенсії.

Як перевірити розмір пенсії

Насамперед зауважимо, що переглянути дані ви зможете лише у вебверсії Дії. У додатку на смартфоні цього зробити не вдасться.

До теми Додаткові виплати пенсіонерам у 2023 році: хто може розраховувати на надбавки

Зайдіть у свій кабінет та оберіть розділ Послуги;

Натисніть Пенсії, пільги та допомога та оберіть потрібну вам функцію: Довідка про доходи пенсіонера, Призначення пенсії, Перерахунок пенсії, Довідка ОК-5, Довідка ОК-7 та інше.

Довідка ОК-5 потрібна для того, щоб дізнатися інформацію про суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.

Довідка ОК-7 — відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ та страховий стаж за період із 2011 року. В основному використовується для визначення страхового стажу для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги з безробіття тощо.

На скільки підвищать пенсії у 2023 році

Українцям перерахують пенсії навесні цього року. Пенсіонери, що отримують суму у 6 250 гривень, можуть отримати додаткові 1 500 гривень.

одні із найвищих пенсій отримує всього 7,3% пенсіонерів, тобто 776 328 осіб. Їхня пенсія складає 14 676 гривень.

Якщо ж розрахунковий розмір пенсії становитиме менше, ніж мінімальна пенсія, індексація не пройде. Проте, якщо він буде все ж близький до фактичного, підвищення буде близько 24%.

Читайте також Ембарго на нафтопродукти вдарить по Росії сильніше, ніж нафтові обмеження

Чи можна оформити пенсію дистанційно

Скористайтеся вебпорталом електронних послуг на сайті Пенсійного фонду;

Виберіть вкладку "Заява про призначення пенсії";

Ознайомтесь з інформацію на екрані та перейдіть за посиланням "Вхід";

Після входу оберіть розділ "Щодо пенсійного забезпечення", а згодом вкладку "Заява на призначення пенсії";

Погодьтеся на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про обробку заяви;

Натисніть "Продовжити" та оберіть вид пенсії, наприклад, "Пенсія за віком";

Заповніть анкету та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних;

Прикріпіть скан-копії документів, перелік яких буде наведений перед формуванням заяви.

Для входу до особистого кабінету варто скористатися кваліфікованим електронним підписом (КЕП).