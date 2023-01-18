У Дії можна перевірити свою майбутню пенсію: як це зробити

18 січня 2023, 15:24
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Для того, щоб дізнатися розмір своєї пенсії потрібно скористатися своїм кабінетом в Дії. Там можна переглянути скільки ви заробили та скільки вже нараховано пенсії.

Як перевірити розмір пенсії 

Насамперед зауважимо, що переглянути дані ви зможете лише у вебверсії Дії. У додатку на смартфоні цього зробити не вдасться.

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  • Зайдіть у свій кабінет та оберіть розділ Послуги;
  • Натисніть Пенсії, пільги та допомога та оберіть потрібну вам функцію: Довідка про доходи пенсіонера, Призначення пенсії, Перерахунок пенсії, Довідка ОК-5, Довідка ОК-7 та інше.
  • Довідка ОК-5 потрібна для того, щоб дізнатися інформацію про суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.
  • Довідка ОК-7 — відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ та страховий стаж за період із 2011 року. В основному використовується для визначення страхового стажу для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги з безробіття тощо. 

На скільки підвищать пенсії у 2023 році

Українцям перерахують пенсії навесні цього року. Пенсіонери, що отримують суму у 6 250 гривень, можуть отримати додаткові 1 500 гривень. 

Цікаво, одні із найвищих пенсій отримує всього 7,3% пенсіонерів, тобто 776 328 осіб. Їхня пенсія складає 14 676 гривень.

Якщо ж розрахунковий розмір пенсії становитиме менше, ніж мінімальна пенсія, індексація не пройде. Проте, якщо він буде все ж близький до фактичного, підвищення буде близько 24%.

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Чи можна оформити пенсію дистанційно

  • Скористайтеся вебпорталом електронних послуг на сайті Пенсійного фонду;
  • Виберіть вкладку "Заява про призначення пенсії";
  • Ознайомтесь з інформацію на екрані та перейдіть за посиланням "Вхід";
Для входу до особистого кабінету варто скористатися кваліфікованим електронним підписом (КЕП).
  • Після входу оберіть розділ "Щодо пенсійного забезпечення", а згодом вкладку  "Заява на призначення пенсії";
  • Погодьтеся на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про обробку заяви;
  • Натисніть "Продовжити" та оберіть вид пенсії, наприклад, "Пенсія за віком";
  • Заповніть анкету та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних;
  • Прикріпіть скан-копії документів, перелік яких буде наведений перед формуванням заяви.

Автор: Валерія Городинська