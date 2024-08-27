Як економити на платіжках за світло з кондиціонером

Тариф на електроенергію зріс влітку майже вдвічі. Відповідно, більшість громадян відчули значне збільшення своїх платіжок.

Як економити при використанні кондиціонера

Аби зекономити, непотрібно відмовлятись від електроприладів, треба лише правильно користуватись цією технікою. Не менш важливим є і вибір правильного пристрою.

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Якщо ви тільки готуєтесь придбати кондиціонер, обирайте інверторний пристрій. Основною перевагою цієї техніки є те, що така модель не буде вимикатися, вона лише переходитиме в режим зниженої потужності у момент, коли температура у приміщені сягнула бажаного рівня.

Аби зекономити на використанні кондиціонера, необов'язково купувати новий пристрій. Достатньо буде дотримуватись певних правил:

не відкривати вікна і двері, під час роботи кондиціонера;

уникати потрапляння прямих сонячних променів у приміщення завдяки встановленню жалюзів або спеціальної світловідбивальної плівки на вікна;

використовувати режим "Еко".

Зверніть увагу! Українці можуть економити, використовуючи двозонні лічильники.