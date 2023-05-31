Через сайт, телефон і навіть бот: подати показники лічильника можна у декілька способів

На сьогодні подавати показники лічильника можна значно швидше, адже це можна зробити у різних форматах онлайн. Відтак витрачати один день на кількагодинні черги більше не потрібно.

Як можна подати показники лічильника онлайн

Насамперед кожен українець може подавати показники лічильника через телефон, бот Viber та Telegram, офіційний сайт чи мобільний додаток.

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Важливо! Усі показники слід подавати щомісяця не пізніше першого числа місяця. Якщо цього не зробити, ви отримаєте платіжку з більшою кількістю кіловатів електроенергії, ніж ви спожили.

Інструкція для киян:

Жителі столиці можуть зателефонувати в кол-центр за телефоном (044) 202-15-88 або 15-88 (ДТЕК Київські електромережі) або (044) 459-07-40 (Київобленерго) та подати показники. Для цього потрібно обрати цифру 2 в головному меню, ввести номер особового рахунку та поточні показники лічильника.

за телефоном (044) 202-15-88 або 15-88 (ДТЕК Київські електромережі) або (044) 459-07-40 (Київобленерго) та подати показники. Для цього потрібно обрати цифру 2 в головному меню, ввести номер особового рахунку та поточні показники лічильника. Як варіант, це можна зробити й відправивши смс на номер (067) 239-7-238. Формат повідомлення залежить від типу лічильника: для звичайного лічильника – особовий рахунок, пробіл, показник; для двозонного (двотарифного) лічильника – особовий рахунок, пробіл, ніч, пробіл, день; для трьохзонного лічильника – особовий рахунок, пробіл, пік, пробіл, напівпік, пробіл, ніч.

на номер (067) 239-7-238. Формат повідомлення залежить від типу лічильника: для звичайного лічильника – особовий рахунок, пробіл, показник; для двозонного (двотарифного) лічильника – особовий рахунок, пробіл, ніч, пробіл, день; для трьохзонного лічильника – особовий рахунок, пробіл, пік, пробіл, напівпік, пробіл, ніч. У Viber та Telegram теж є така функція. Називаються боти " Сервіс передачі показників ЗАТ "Київобленерго" та kyivoblenergobot відповідно. Також можна подати показники в онлайн чаті на сторінці FB.

та теж є така функція. Називаються боти Сервіс передачі показників ЗАТ "Київобленерго" та kyivoblenergobot відповідно. Також можна подати показники в онлайн чаті на сторінці FB. ​Одним із найпопулярнішим варіантом є подання показників через особистий кабінет офіційного сайту ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ або Київобленерго. Для реєстрації необхідно вказати номер особового рахунку та суму останнього платежу.

Зверніть увагу! Якщо платежів ще не було, потрібно написати номер лічильника.

Не забувайте й про мобільний додаток "ДТЕК Київські Електромережі" по електроенергії для IOS і Android-пристроїв.

Інструкція для львів'ян:

Дистанційно це можна зробити через вебчат на сайті "Львівобленерго". Далі варто ввести особовий рахунок та обрати пункт "Подати показник лічильника".

на сайті "Львівобленерго". Далі варто ввести особовий рахунок та обрати пункт "Подати показник лічильника". За допомогою електронної пошти: pokaz@loe.lviv.ua. У листі варто вказати два значення, а саме код та показник за схемою "Код (пробіл) Показник".

Код – це десятизначний код абонента, вказаний на платіжці.

Через онлайн-сервіс "Персональний кабінет". Після авторизації потрібно натиснути кнопку "Детальніше", перейти на загальну сторінку споживача й обрати закладку "Внести показник".

"Персональний кабінет". Після авторизації потрібно натиснути кнопку "Детальніше", перейти на загальну сторінку споживача й обрати закладку "Внести показник". За номером телефону – (032) 295 85 13. Оператор голосового меню скерує ваші дії для подання показників.

– (032) 295 85 13. Оператор голосового меню скерує ваші дії для подання показників. За допомогою смс на номер 5068, вказавши інформацію у форматі "Код (пробіл) Показник".

на номер 5068, вказавши інформацію у форматі "Код (пробіл) Показник". Зробити дзвінок на номер 5068 , де будуть голосові підказки. До речі, дзвінок є платним.

, де будуть голосові підказки. До речі, дзвінок є платним. За допомогою ботів у Viber та Telegram.

Нові тарифи на електроенергію

Нагадуємо, що українці раніше платили за світло за чинними тарифами: 1,44 гривні за кіловат (до 250 кіловатів щомісяця) та 1,68 гривні за кіловат (понад 250 кіловатів щомісяця). Однак 30 травня уряд терміново ухвалив рішення щодо підвищення ціни на світло.

Відтак розмір єдиного тарифу склав 2,64 гривні за кіловат-годину. А суми платіжок орієнтовно зростуть приблизно на 250 гривень.

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що таке підвищення потрібне для відновлення енергосистеми, яка сильно пошкоджена після масових атак росіян.

Крім того, за словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького Україні слід добре підготуватися до наступної зими. Йдеться про повне відновлення роботи пошкоджених енергоблоків на теплових та гідроелектростанціях, а також мобілізація усіх ресурсів енергосистеми для проходження зимового періоду.