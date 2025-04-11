Скільки коштуватиме 1 кіловат електроенергії з 1 травня

З 1 травня вартість електроенергії для побутових споживачів не зростатиме. Станом на зараз, збільшення не передбачається і влітку.

Яким буде тариф на електроенергію з 1 травня

Тариф на електроенергію для побутових споживачів і надалі складатиме – 4,32 гривні за кіловат-годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

Читайте також Перемовини щодо мит: ЄС та Китай обговорюють встановлення мінімальних цін на електромобілі

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом.

Нагадаємо! Міненерго встановив для побутових споживачів ціну – 4,32 гривні за кіловат-годину до кінця квітня. Згодом мав відбутися перегляд тарифу.

Як платити за електроенергію вдвічі менше

Власники двозонних лічильників можуть платити за електроенергію значно менше. Так відбувається через те, що для таких споживачів тариф ділиться на два:

денний тариф діє з 7:00 до 23:00 він складає – 4,32 гривні за кіловат-годину;

а от нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! А от для власників тризонних лічильників тариф, що діє під час пікових годин, зріс з 1 квітня.