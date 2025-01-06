Польща та країни Балтії готові витратити 600 мільйонів євро на захист від диверсій Росії

Країни Балтії та Польща прагнуть захистити енергетичну інфраструктуру. Для цього вони створили список різноманітних проєктів.

Як країни Балтії та Польща будуть захищати свої енергосистеми

Загальна вартість проєктів, які планують реалізувати оператори основних передавальних мереж Естонії, Латвії, Литви та Польщі сягнула 600 мільйонів євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

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Голова правління енергетичної компанії Elering у Естонії Калле Кільк висловив надію, що ці проєкти підтримає Фонд згуртування Європи.

Калле Кільк Голова правління естонської енергетичної компанії Elering У рамках цієї субсидії акцент зроблено на заходах щодо запобігання всім видам атак. Зокрема, це стосується створення додаткових інструментів безпеки для нового майна, придбаного в процесі синхронізації, таких як лінії та синхронні компенсатори.

Кільк не уточнював, які саме розробки плануються. Однак, він сказав, що систему потрібно буде захищати, зокрема, і від атак безпілотників.

Зверніть увагу! За словами Кілька, третина від запланованої суми буде спрямована у Естонію.