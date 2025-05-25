Як правильно розрахувати пенсію у 2025 році

Розмір пенсії розраховується індивідуально. На кінцеву суму, зокрема, впливають кількість набутого стажу, вік виходу на заслужений відпочинок та зарплата, яку отримувала сооба.

Що потрібно для розрахунку пенсії

Для розрахунку пенсії використовується визначена Пенсійним фондом формула, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зараз ця формула така: П = Зп х Кс

Розшифровується вона так:

П – розмір пенсії;

Зп – заробітна плата, з якої було сплачено страхові внески протягом всього періоду трудової діяльності (мається на увазі середній дохід, з якого проводились відрахування у ПФУ);

Кс – коефіцієнт страхового стажу, який визначається індивідуально.

Для розрахунку коефіцієнта страхового стажу також є визначена формула: Кс = (См х Вс) / (100% х 12)

Вказані значення розшифровуються так:

Кс – коефіцієнт страхового стажу;

См – загальна сума місяців страхового стажу;

Вс – оцінка страхового стажу, що визначається у відсотках (за період участі в солідарній пенсійній системі це значення складає 1%).

Водночас варто відзначити, що коефіцієнт страхового стажу не може перевищувати 0,75. Це значення може бути більшим – 0,85, лише якщо: