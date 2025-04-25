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25 квітня, 15:31
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СБУ зупинила судно, яке вивозило викрадене українське зерно

Анастасія Зорик
Основні тези

СБУ арештувала судно, що належить до тіньового російського флоту. Кораблі такого типу використовує Росія для того, аби продавати українське зерно у інші країни.

Що відомо про затримане судно

Це судно вивезло з Криму 5 тисяч тонн викраденого українського зерна, повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Щоб приховати злочини окупантів, плавзасіб здійснював незаконний рейд під прапором однієї з країн Азії. Під час обшуку на судні виявлено документи, навігаційне обладнання та інші речові докази, які підтверджують факти розграбування рашистами української агропродукції,
– йдеться у повідомленні СБУ.

Зверніть увагу! Затримання судна провели завдяки співпраці СБУ і Держприкордонслужби, це відбулося у внутрішніх водах Чорноморської акваторії України.

Як повідомляє Держприкордонслужба, під час обшуку на борту було вилучено такі докази:

  • навігаційне обладнання;
  • документи;
  • та інші докази.

Станом на зараз, розслідування триває. Судно перебуває під арештом, а екіпаж передано для проведення процесуальних дій.