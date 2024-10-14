США підтримують Сербію у зменшені залежності від російських енергоносіїв

США готові підтримати Сербію у зусиллях зменшити залежність від російських енергоносіїв. Зокрема, від викопного палива.

Як США допоможе Сербії

США має сприяти зменшенню обсягів імпорту викопного палива, що здійснює Сербія. Для цього будуть використовуватись відновлювані джерела енергії, повідомляє Bloomberg.

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Як альтернативу російському газу, Сербія панує отримувати сировину з інших країн. Для цього мають бути прокладені нові трубопроводи. Зокрема, Сербія може отримувати сировину через грецький термінал зі зрідженим природним газом на півдні, та з Азербайджану на сході.

Зверніть увагу! Єдиний нафтопереробний завод Сербії від компанії NIS знаходиться під контролем "Газпром Нєфть". А це дає можливість Кремлю тиснути на сербський уряд.

США та Сербія уже підписали спільну угоду на минулому тижні. Країни планують співпрацювати у:

енергетичних проєктах;

питанні постачання критичних металів.

До того ж, у Сербії має відкритися найбільший в Європі літієвий рудник. Проєкт буде реалізовувати компанія Rio Tinto.

Як розвиватиметься енергосистема Сербії: