Товарообіг між Китаєм та Росією сягнув історичного максимуму у 2024 році

У 2024 році товарообіг між Росією та Китаєм сягнув рекордного рівня. Він склав 1,74 трильйона юанів (відповідно до теперішнього курсу це орієнтовно 237 мільярдів доларів).

Що відомо про товарообіг між Китаєм та Росією

У 2024 році річні темпи зростання торгівлі в юанях сягнули 2,9%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Тогорічні темпи зростання значно нижчі ніж в 2023 році, коли оборот у грошовому вираженні зріс на 32,7%. Загалом у 2024 році ситуація змінилась так:

торік постачання товарів з Китаю в Росію (яке обчислюється в юанях) зросло на 5% – у 2023 році був стрибок 53,9%;

(яке обчислюється в юанях) зросло на 5% – у 2023 році був стрибок 53,9%; експорт з Росії до КНР зріс на 1% – у 2023 році він збільшувався на 18,6%.

Згідно з даними митної служби КНР, торговий оборот у доларовому виражені у 2024 році сягнув 244,8 мільярда доларів.

Зверніть увагу! У 2023 році торговий оборот у доларовому виражені складав 240,1 мільярда доларів.