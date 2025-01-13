Що відомо про товарообіг між Китаєм та Росією

У 2024 році річні темпи зростання торгівлі в юанях сягнули 2,9%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Тогорічні темпи зростання значно нижчі ніж в 2023 році, коли оборот у грошовому вираженні зріс на 32,7%. Загалом у 2024 році ситуація змінилась так:

торік постачання товарів з Китаю в Росію (яке обчислюється в юанях) зросло на 5% – у 2023 році був стрибок 53,9%;

(яке обчислюється в юанях) зросло на 5% – у 2023 році був стрибок 53,9%; експорт з Росії до КНР зріс на 1% – у 2023 році він збільшувався на 18,6%.

Згідно з даними митної служби КНР, торговий оборот у доларовому виражені у 2024 році сягнув 244,8 мільярда доларів.

Зверніть увагу! У 2023 році торговий оборот у доларовому виражені складав 240,1 мільярда доларів.