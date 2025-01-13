Что известно о товарообороте между Китаем и Россией

В 2024 году годовые темпы роста торговли в юанях достигли 2,9%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Прошлогодние темпы роста значительно ниже чем в 2023 году, когда оборот в денежном выражении вырос на 32,7%. В целом в 2024 году ситуация изменилась так:

в прошлом году поставки товаров из Китая в Россию (которые исчисляется в юанях) выросли на 5% – в 2023 году был скачок 53,9%;

(которые исчисляется в юанях) выросли на 5% – в 2023 году был скачок 53,9%; экспорт из России в КНР вырос на 1% – в 2023 году он увеличивался на 18,6%.

Согласно данным таможенной службы КНР, торговый оборот в долларовом выражении в 2024 году достиг 244,8 миллиарда долларов.

Обратите внимание! В 2023 году торговый оборот в долларовом выражении составлял 240,1 миллиарда долларов.